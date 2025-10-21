ناشئات الزمالك 15 سنة يتوج ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

توج فريق ناشئات نادي الزمالك 15 سنة بنهائي مرحلة بطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة، بعد أداء مميز وحماس كبير في نهائي قوي جمع نخبة من أندية المحافظة.

وجاء فريق وادي دجلة في المركز الثاني، فيما حصل فريق نادي 6 أكتوبر على المركز الثالث، في نهائي البطولة التي استضافتها صالة أحمد زويل بمدينة 6 أكتوبر وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية مفعمة بالحماس.

وشهدت المنافسات مستوى فنيًا مرتفعًا يعكس تطور اللعبة بفرق الجيزة، وجهود منطقة الجيزة للكرة الطائرة في دعم ورعاية البطولات القاعدية للناشئات والناشئين.

وحضر مراسم التتويج قيادات منطقة الجيزة للكرة الطائرة، على رأسهم الدكتور عصام أبو جهيم، رئيس المنطقة، والمهندس محمود حسن، نائب الرئيس، ومحمد رأفت أبو المعاطي، أمين الصندوق، والدكتور خالد السهري، عضو مجلس الإدارة، حيث قاموا بتسليم الدروع والميداليات للفائزين وتكريم الفرق المشاركة بالنهائيات.