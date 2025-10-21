مجدي بدران: لا لقاح لحساسية البرد والوقاية تبدأ من السلوكيات الصحية

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لا توجد لقاحات أو تطعيمات مخصصة لعلاج أو الوقاية من ارتكاريا البرد، موضحًا أن هذا النوع من الحساسية ليس عدوى فيروسية، بل استجابة مناعية لعوامل بيئية وجسدية متعددة.

وشدد على أن الوقاية ممكنة من خلال اتباع نمط حياة صحي وسلوكيات يومية بسيطة تساعد في تقوية المناعة وتجنب المضاعفات.

ولفت خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أهم طرق الوقاية تشمل التدفئة الجيدة وارتداء الملابس المناسبة في الأجواء الباردة، وشرب كميات كافية من المياه حتى في فصل الشتاء تجنب الأماكن المزدحمة وضعيفة التهوية والابتعاد عن التدخين سواء المباشر أو السلبي، وممارسة رياضة خفيفة بانتظام مثل المشي أو صعود السلالم والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

كما دعا الأسر إلى توعية الأطفال بمخاطر التعرض للبرد، وحثهم على ارتداء الملابس الدافئة المناسبة، مشيرًا إلى أهمية إجراء اختبار الثلج للأطفال الذين تظهر عليهم أعراض ارتكاريا البرد بشكل متكرر للتأكد من وجود الحساسية فعليًا.

وأوضح أن السلوكيات اليومية تمثل خط الدفاع الأول ضد الحساسية، مؤكدًا أن النوم المبكر يعزز مناعة الجسم، في حين أن الاستخدام المفرط للعطور ومستحضرات التجميل قد يؤدي إلى تهيّج الجلد وزيادة التحسس.

وأشار إلى أن تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل قد ترفع من معدلات التحسس حتى لدى غير المصابين، كما أن قلة الحركة الناتجة عن الإفراط في استخدام الشاشات تقلل المناعة لدى الأطفال وتزيد فرص الإصابة بالحساسية.

وشدد على أهمية نشر ثقافة الوقاية داخل المنازل والمدارس، مؤكدًا أن التغذية السليمة والهواء النقي والنشاط البدني المنتظم تمثل الركائز الأساسية لمناعة قوية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات انتشار الفيروسات.