ثقة المطورون وإنجازات الدورة الماضية تحسم انتخابات غرفة التطوير العقاري بفوز 12 عضواً بالتزكية

أسفرت أنتخابات غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 بفوز 12 عضواً من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الجديدة للغرفة 2025-2029 .

ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضواً ، وأكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية خلال الساعة الأولي من بدء التوقيع بالكشوف .

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية على تقسيم شركات التطوير العقاري الى 3 فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة كما ينص القانون علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذية وممثل الغرفة لدي الاتحاد .

وتقدم نهائياً 12 عضواً للترشح بموجب 4 أعضاء مرشحين لكل فئة من الفئات الثلاثة وهى فئة المنشأت الكبيرة وفئة المنشأت المتوسطة وفئة المنشأت الصغيرة .

وفاز 4 مرشحين عن فئة المنشأت الكبيرة، وهم المهندس طارق شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية ، والمهندس عمرو سليمان ممثلا عن شركة ماونتن فيو ، والمهندس أمجد حسنين ممثلا عن شركة التعمير والإسكان العقارية ، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلا عن شركة الحفناوي للمقاولات .

وعن فئة المنشأت المتوسطة فاز 4 مرشحين وهم الاستاذ أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني ، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني ، و الاستاذ عمر الطيبي عن شركة الطيبي ، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الاشراف .

وبالنسبة للمنشأت الصغيرة فاز ايضاً 4 مرشحين وهم

الاستاذ هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز،و الاستاذ وائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، و المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.

من جانبه قال المهندس طارق شكري ، أن غرفة التطوير العقاري أصبحت فى السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين بالقطاع العقاري والكيان القادر على وضع حلول تسهم فى الحفاظ على حقوق كلا من الدولة والمطورين والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار بالقطاع العقاري .

وأكد على ان الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على وضع آليات لتنظيم القطاع العقاري بصورة أكبر وسيكون الهدف الرئيسي هو انشاء اتحاد المطورين العقاريين .