قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ثقة المطورون وإنجازات الدورة الماضية تحسم انتخابات غرفة التطوير العقاري بفوز 12 عضواً بالتزكية

غرفة
غرفة
أحمد عبد القوى

أسفرت أنتخابات غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 بفوز 12 عضواً من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الجديدة للغرفة 2025-2029 .

ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضواً ، وأكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية خلال الساعة الأولي من بدء التوقيع بالكشوف .

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية   على تقسيم شركات التطوير العقاري الى 3 فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة كما ينص القانون علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء  وهيئة المكتب التنفيذية وممثل الغرفة لدي الاتحاد .

وتقدم نهائياً 12 عضواً للترشح بموجب 4 أعضاء مرشحين لكل فئة من الفئات الثلاثة وهى فئة المنشأت الكبيرة وفئة المنشأت المتوسطة وفئة المنشأت الصغيرة .

وفاز 4 مرشحين عن فئة المنشأت الكبيرة، وهم المهندس طارق شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية ، والمهندس عمرو سليمان ممثلا عن شركة ماونتن فيو ، والمهندس أمجد حسنين ممثلا عن شركة التعمير والإسكان العقارية ، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلا عن شركة الحفناوي للمقاولات .  

وعن فئة المنشأت المتوسطة فاز 4 مرشحين وهم الاستاذ أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني ، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني ، و الاستاذ عمر الطيبي عن شركة الطيبي ، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الاشراف .

وبالنسبة للمنشأت الصغيرة فاز ايضاً 4 مرشحين وهم

 الاستاذ  هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز،و الاستاذ وائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، و المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.

من جانبه قال المهندس طارق شكري ، أن غرفة التطوير العقاري أصبحت فى السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين بالقطاع العقاري والكيان القادر على وضع حلول تسهم فى الحفاظ على حقوق كلا من الدولة والمطورين والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار بالقطاع العقاري .

وأكد على ان الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على وضع آليات لتنظيم القطاع العقاري بصورة أكبر وسيكون الهدف الرئيسي هو انشاء اتحاد المطورين العقاريين .

غرفة عقار عقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

انطلاق مبادرة " صحح مفاهيمك" لإكتشاف المواهب الدينية بالشرقية

انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لاكتشاف المواهب الدينية في الشرقية

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تتوعد المعتدين على طبيبة داخل المستشفى الجامعي: لن نتهاون في حماية كوادرنا

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

المزيد