قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 2000 دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، عن أن جائزة أفضل ناشر عربي شهدت هذا العام زيادة في قيمتها المالية، بعد أن قرر اتحاد الناشرين العرب رفع مساهمته إلى 2000 دولار، وذلك وفق ما أبلغه به محمد رشاد رئيس الاتحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأوضح مجاهد أن الجائزة كانت تُمنح سابقًا بقيمة 50 ألف جنيه مصري تُقسم مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب، لتصبح هذا العام 25 ألف جنيه من الهيئة و2000 دولار من الاتحاد.

وهنأ مجاهد الفائزين مقدمًا، مؤكدًا أن باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب سيفتح خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، ما عدا جائزة الناشر العربي.

وتُمنح الجائزة في ستة عشر فرعًا، تشمل ثمانية مجالات أساسية هي:
النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، كتاب الطفل، الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)، والعلوم الإنسانية (التراث والهوية)، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

كما خُصص فرعان للشباب تحت سن 35 عامًا في مجالي الرواية وعلوم المستقبل.

إلى جانب ذلك، تُمنح ست جوائز بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وهي:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية)

جائزة أفضل كتاب مترجم

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)

جائزة أفضل كتاب في الفنون (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)

جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)

جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)

الشروط العامة للتقدم:

أن يكون العمل طبعة أولى وصادرًا عام 2025 وفق رقم الإيداع القانوني.

أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ألا يكون الكتاب مترجمًا (باستثناء أفرع الترجمة).

أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من العمل المرشح.

ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة أخرى.

ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما بالنسبة إلى فرع الشباب، فيُشترط أن يكون الكتاب غير منشور، ومكتوبًا على الكمبيوتر، وموقعًا من صاحبه.

طريقة التقديم:
تُقدَّم الأعمال إلى مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب
(1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة)،
إما شخصيًا أو عبر البريد المسجل، على أن يوقّع المتقدم إقرارًا بأن الكتاب طبعة أولى (وفي حالة الشباب بأنه عمله الخاص ولم يُنشر من قبل)، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي.

وتُسلَّم الأعمال الخاصة بفروع التراث إلى دار الكتب والوثائق القومية،
وأعمال الترجمة إلى المركز القومي للترجمة،
وأعمال الفنون إلى أكاديمية الفنون.

وأشار مجاهد إلى أن الجديد في هذه الدورة، هو الإعلان عن أسماء الفائزين مع انطلاق فعاليات المعرض، ليُتاح للجمهور الاحتفاء بهم طوال أيام الدورة السابعة والخمسين.

الدكتور أحمد مجاهد معرض القاهرة الدولي للكتاب جائزة أفضل ناشر عربي اتحاد الناشرين العرب 2000 دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

ترشيحاتنا

سونيا الحبال

سونيا الحبال تكشف أنواع الأحلام وأسرار الطاقة الخفية.. فيديو

غزة

سفير الهند بالقاهرة يكشف جهود مصر في وقف حرب غزة

سفير الهند

السفير الهندي يسلط الضوء على التغيير في مصر خلال 30 عاما

بالصور

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد