رغم صدور اعتذارين| تفاصيل جديدة بـ "خناقة" عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة

نشبت أزمة حادة بين عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة ونجل رئيس اتحاد اللعبة على هامش المشاركة لـ فراعنة تنس الطاولة ضمن منافسات بطولة إفريقيا.وما زاد من حدة الأزمة الاتهامات التي قام بتوجيهها عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة إلي رئيس اتحاد اللعبة بالتقصير فى أداء المهام تجاه منتخب فراعنة التنس في البطولات القارية والدولية.وتبادل عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة الإنتقادات مع رئيس اتحاد اللعبة وجري بعدها إحالة اللاعب للتحقيق رفقة نجل رئيس الاتحاد وانتهت بتقديم اللاعب اعتذارا عن الخلافات التي نشبت خلال الساعات الأخيرة.إحالة ثنائي تنس الطاولة ومدربهما للتحقيق العاجل







قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كلا من عمر عصر ومحمود أشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة ومديرهم الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل، فيما جري بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في تونس، وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت كافة الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات؛ وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما.





ومن المقرر أن تقوم لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي بتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فور انتخابه في بيان رسمي.





وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة الأولمبية بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.اعتذار عمر عصر



تقدم عمر عصر قائد منتخب مصر لتنس الطاولة باعتذار عن أزمة الفراعنة في بطولة أفريقيا الأخيرة بسبب الخلاف مع زملائه في المنتخب.





وقال عمر عصر في بيانه: “أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".





وأضاف عمر عصر : “وبصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا. وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر”.







اعتذار نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة





اعتذر محمود أشرف حلمي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، عن الأزمة التي حدثت بينه وبين عمر عصر مؤخرا في تونس أثناء خوض بطولة إفريقيا باسم منتخب مصر.





وكتب محمود أشرف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي:“بسم الله الرحمن الرحيم”





وتابع: “أبدأ بالمباركه لزملائي وزميلاتي لاعبي ولاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة على الانجاز التاريخي وحصد كل ميداليات الذهب في بطولة افريقيا للرجال والسيدات”.





وأضاف: “وأثمن ما يقدمه وزير الشباب والرياضه أشرف صبحي من دعم لجميع المنتخبات القومية، وتعقيباً على الموقف السيء الذي حدث بالأمس خلال مباراة نصف النهائي أؤكد أن تمثيل منتخب مصر لتنس الطاولة شرف يجب احترامه سواء على الطاولة أو على دكه الفريق”.





وأكد “وآثرت عدم الرد منعاً لزيادة إشتعال الموقف واحتراما للقيادات الرياضية، وأؤكد أني علي استعداد للمثول للتحقيق من قِبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية و أثق في اي قرار يتخذ”.





واختتم:"ونهاية اعتذر عما حدث وأتمني التوفيق للمنتخبات القومية ولجميع الاعبين".

