كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط عن إحالة الأولمبية المصرية عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ومدرب منتخب التنس الطاولة للتحقيق.



وكتب عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ومدرب منتخب التنس الطاولة للتحقيق بسبب ما حدث في بطولة إفريقيا".



قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كلا من: عمر عصر ومحمود أشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة ومديرهم الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل فيما جري بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت جميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما .

وتعتزم لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي تطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية فور انتخابه في بيان رسمي .