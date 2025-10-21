قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى إلى المحكمة الاقتصادية
حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
رياضة

الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ومدرب منتخب التنس الطاولة للتحقيق

علا محمد

كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط عن إحالة الأولمبية المصرية عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ومدرب منتخب التنس الطاولة للتحقيق.
 
وكتب عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ومدرب منتخب التنس الطاولة للتحقيق بسبب ما حدث في بطولة إفريقيا".


قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كلا من: عمر عصر ومحمود أشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة ومديرهم الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل فيما جري بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت جميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما .

وتعتزم لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي تطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية فور انتخابه في بيان رسمي .

الاعلامي أحمد عبد الباسط الأولمبية المصرية عمر عصر محمود أشرف محمود أشرف حلمي مدرب منتخب التنس التنس

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

