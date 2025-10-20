محمد سليمان يهاجم لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة: "دي رياضة مش خناقة"



أعرب الفنان محمد سليمان عن استيائه الشديد من المشادة التي نشبت بين لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة، عمر عصر ومحمود أشرف، خلال مشاركتهما في بطولة أفريقيا.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يعني حتى في البينج بونج بنتخانق؟! يا جماعة دي رياضة مش خناقة في الحارة".

وأضاف معبرًا عن حزنه مما حدث: "اللي حصل في منتخب مصر للبينج بونج عيب، ويسيء لاسم بلدنا قبل أي حد.. فين الروح الرياضية؟!، أنا كمواطن مصري قبل ما أكون فنان، زعلان بجد".

وقد خرج عمر عصر، نجم منتخب مصر لتنس الطاولة عن صمته، كاشفًا تفاصيل مثيرة بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين محمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري للعبة، خلال بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وقال عمر عصر في مداخلة هاتفية ببرنامج الكورة مع فايق: «الحمد لله إن البطولة دي من 21 سنة مصر لم تفز بكل الميداليات في بطولة إفريقيا، وأشكر زملائي على المجهود الكبير اللي قدموه».

وتابع: «امبارح اتكلمت مع كابتن أشرف، رئيس اتحاد التنس، وقلت له إن عندي مزق، النهاردة الكباتن المسؤولين عن اللعب قالولي ألعب حتى لو ماتش واحد، مع إننا أصلًا ماعندناش لا دكتور ولا مدرب لياقة».

وأضاف:«النهاردة وإحنا بنقرأ الفاتحة قبل الماتش، محمود أشرف مرضيش ييجي يقرأ معانا، وكان قاعد حاطط رجل على رجل، وكمان الفريق كله كان بيشجعني بحماس، وهو قاعد بنفس الوضع ماسك الموبايل، وده تصرف مش طبيعي».

وواصل:«وأنا بسلم على كل اللاعبين والجهاز، مديت إيدي أسلم عليه، لقيته قام ومشي، واتصدمت من رد فعله، نزلت ألعب الماتش، لقيته رجع وقاعد تاني بنفس الطريقة، فقولت لهم: «مش هينفع نلعب كده»، وبعدها قلت: «أنا مش هلعب، ده قليل الأدب».