مهارات النجاح والتميز .. في لقاء خدام إيبارشية المنصورة

نظمت إيبارشية المنصورة بالتعاون مع خدمة الأنبا أبرام للتنمية، لقاءً لخدام وخادمات الإيبارشية، تحت شعار "مهارات النجاح والتميز"، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة(مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، تلاها محاضرة بعنوان "الحياة المُهدفة والخدمة المثمرة" قدمها الخادم هشام الجاولى منسق خدمات الأنبا أبرام للتنمية، ثم كلمة لنيافة الأنبا أكسيوس، كما تم توزيع شهادات على الخريجين من كورس "حقق حلمك" لحملة الدبلومات الفنية والخدام.

كما تضمن اللقاء محاضرة عن "تحديد الأولويات وإدارة الوقت"، قدمتها الخادمة لينا يوسف مستشارة الموارد البشرية، ثم اختتم اللقاء بالصلاة.