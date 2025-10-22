محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية والمستحقة

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بإستجابة سريعة لما تم رصده عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية لحالة انسانية بناحية شنواى بأشمون يلتمس صرف مساعدات نظرا لظروف مرض نجلته بالفشل الكلوي ، وحالة انسانية أخري بناحية مليج بمركز ومدينة شبين الكوم نظراً لمرض أولادها بسرطان الغدة وأنيميا البحر المتوسط ، وعلي الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية للحالات لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم .

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن من ناحية جروان بالباجور يتضرر من استخراج ترخيص دون عمل كروكى للموقع ، كما وجه إدارة المجالس بالديوان العام بفحص ودراسة الإجراءات القانونية اللازمة لقبول تبرع قطعة أرض علي مساحة 1558 م2 ملك أحد مواطنى قرية بنى غريان بقويسنا لإستغلالها وبناء مركز طبى شامل أو مستشفى أطفال تخصصى لخدمة الأهالي .

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى والنزول الميداني و المعاينة على الطبيعة أحدهما شكوى لمواطنة من ناحية الكتامية بالباجور يتضرر من أحد مسئولى الإدارة الزراعية لعدم اتخاذ اللازم نحو وجود مخالفات بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون ، وأخرى لمواطن من ناحية دبركى بمنوف يلتمس الموافقة على استكمال استخراج رخصة بناء ،وشكوى لمواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تتضرر من أحد جيرانها لقيامه ببناء سور مخالف متعدياً علي الطريق.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع ويحرص دائماً على التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حلها وتقديم يد العون والمساعدة وخاصة للحالات الإنسانية والمرضية انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.