قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 : توقع حدوث مشاكل

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

توقع حدوث مشاكل بسيطة في علاقتك العاطفية تتطلب حلاً فوريًا. احرص على المساهمة في العمل والتعامل مع التحديات المهنية بأقصى درجات العناية. حافظ على نمط حياة صحي. الوضع المالي في صالحك أيضًا.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يكون هناك ألم في المفاصل، وقد يعاني بعض كبار السن أيضًا من مشاكل في العظام. يُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بأي قلق. على من يعانون من أمراض القلب والرئة اتخاذ الاحتياطات اللازمة. سيعاني الأطفال اليوم من حمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي. التزم بقائمة طعام صحية وابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة..

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

ستكون هناك بعض المشاكل المتعلقة بسياسات العمل. ستتاح لبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك متخصصي تكنولوجيا المعلومات، فرص للانتقال إلى الخارج. سيُنشئ رجال الأعمال شراكات جديدة ستستفيد من تحقيق أرباح جيدة. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

حافظ على بساطة علاقتك العاطفية. حتى لو كانت هناك بعض المشاكل البسيطة المتعلقة بالغرور، فإنكما تفضلان قضاء المزيد من الوقت معًا. يجب أن تكون مستمعًا جيدًا، كما أن شريكك سيفضل أن تكون صريحًا في حديثك الرومانسي. قد تعود بعض النساء إلى حبيبهن السابق، لكن هذا قد يكون صعبًا نظرًا لحالته العاطفية الحالية. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 قد تتوصل أيضًا إلى أفكار جديدة في جلسات العمل الجماعية، والتي سيوافق عليها كبار الموظفين. سيُضيف العمل الحر المزيد من الإيرادات إلى عملك وسيعزز سمعتك. يمكنك أيضًا تحديث سيرتك الذاتية، فقد تتلقى مكالمات لإجراء مقابلات 

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يكتسح كلوب بروج برباعية ويواصل التألق في دوري أبطال أوروبا

رياضه الجولف

اتحاد الجولف يعلن تفاصيل إقامة بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات

ريال مدريد

بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يهزم يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد