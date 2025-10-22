قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

يبدو اليوم مناسبًا لك. ستتحسن صحة والدتك، وقد تطلب منك طلبًا خاصًا اليوم. ماليًا، الأمور إيجابية. قد تلتقي بشخص يرفع معنوياتك، التنظيم واتباع خطة واضحة يضمنان سير جميع مهامك بسلاسة.

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

السعادة في انتظارك اليوم، مع احتمالية تلقي أخبار سارة. حتى لو بدا كل شيء على ما يرام، قد يبقى قلق بسيط، حافظ على ثقتك بنفسك. قد يرتفع دخلك، لكن النفقات سترتفع أيضًا. فكّر جيدًا قبل أن تثق بأحد في قرار مهم.

 برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

يوم واعد ينتظرك. ستتلقى توجيهات من كبار السن، وقد تنغمس في شراء مستلزمات منزلية. قد يُثريك لقاءٌ مع شخصٍ مؤثر برؤى قيّمة. من المرجح أن تُحل أي مشكلة حكومية عالقة لصالحك. إنه أيضًا وقتٌ مناسب لوضع خطط لمستقبلٍ أكثر إشراقًا.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

 يومٌ مُوفقٌ على الصعيدين المهني والشخصي. سيُقدَّر أداؤك في العمل، وقد تُنجز أمورٌ مؤجَّلةٌ أخيرًا. إذا كنت تُخطِّط لمشاريع جديدة، فهذا وقتٌ مُناسبٌ للبدء. احتفظ بوثائق العمل المهمة في مكانٍ آمن. السعادة والنجاح سيُضفيان البهجة على يومك. 

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

قد تتحقق أمنيات الباحثين عن نقل وظيفي أو انتقال. ستعزز نظرتك الإيجابية شخصيتك وتجلب لك التقدير الاجتماعي والعائلي. 

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

قد تجني مكاسب مالية غير متوقعة، وستعزز ثقتك بنفسك بفضل مساعدة صديق أو قريب. ستدير مسؤولياتك العائلية بكفاءة، وقد تحمل رسالة أو مكالمة أخبارًا سارة. سيغمرك نجاح طفلك بالفخر.. 

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

إذا كنت تُفكّر في قرضٍ أو استثمار، فاجمع معلوماتٍ أكثر قبل المُضيّ قُدمًا. ركّز على أولوياتك بدلًا من المُشتّتات. سيزداد نفوذك المهني، مُكسبًا لك احترامًا بين أقرانك.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

يوم إيجابي ومثمر على الصعيدين المهني والتجاري. مكاسب مالية واردة، وصورتك العامة ستصب في مصلحتك. مع أن بعض التحديات البسيطة قد تظهر في العمل، إلا أنك ستتغلب عليها بعزيمة. ثق بحكمك وتجنب تأثير الآخرين عليك. توقع أجواءً سياسيةً بعض الشيء في المكتب.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

قد تخطط لبدء مشروع أو عمل جديد، وستُثمر جهودك نتائج مُرضية، العمل الجماعي سيصب في مصلحتك. سيشهد مواليد هذا البرج تقدمًا في دراستهم وأهدافهم المهنية. بركات الكبار ستجلب السلام والرخاء.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

 سيجلب لك عملك الجاد التقدير والثقة. قد تتطلب شؤونك العائلية اهتمامك، وقد يُقدّم الأشقاء دعمًا. مع ذلك، قد تُختبر صبرك بعض سوء الفهم البسيط مع الجيران، لذا حافظ على هدوئك ودبلوماسيتك. راقب أنشطة الأطفال بحذر.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

ستكون ميالاً نحو الأنشطة الخيرية والروحية. ورغم أن جدولك قد يكون مزدحماً، إلا أن جهودك ستُضفي على يومك طابعاً منظماً. مساعدة صديق في الوقت المناسب ستُسهّل عليك مهمةً صعبة، وتمنحك شعوراً بالرضا والامتنان.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 

 بالنسبة لمواليد برج الحوت، سيجلب لهم هذا اليوم السعادة والتوازن سيساعدهم التخطيط المنتظم لروتينهم على تحقيق النجاح. ستقضون أوقاتًا ممتعة مع العائلة، وقد تشاركون في أنشطة ترفيهية. كونوا مجتهدين في أموركم العملية، واستشيروا الخبراء عند الحاجة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج العقرب برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

ترشيحاتنا

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد