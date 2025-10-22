3 عمليات جراحية طارئة خلال 6 ساعات بمستشفى الحمام بمطروح

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن نجاح الفريق الطبى لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفي الحمام المركزي فى إجراء ثلاثة تدخلات جراحية طارئة كبرى وذات مهارة خلال 6 ساعات فى حدث هو الأول فى التاريخ الطبى بالمحافظة وفى وقت قياسي.

وأوضح أن مستشفى الحمام المركزي، استقبلت حالة محوله من مستشفى الضبعة المركزى تعانى من كسر بالفقرة القطنية الرابعة وضغط على النخاع الشوكي و تم عمل عملية تثبيت بواسطه شرائح ومسامير وتوسيع القناة العصبية ومخارج الاعصاب .

وأضاف أنه تم استقبال حالة أخرى محولة من مستشفى العلمين النموذجي تعانى من كسر بالجمجمة و نزيف بالمخ وتم رفع الكسر وافراغ النزيف .

وأثناء إجراء التدخلات الجراحية استقبلت مستشفى الحمام المركزي مصابى حادث سير على الطريق الساحلي وبعد تقديم الاسعافات تم تشخيص إحدى الحالات باضطراب في درجة الوعي ووجود نزيف و وتم عمل عملية افراغ للنزيف و وضع درنقة مخ .

ولفت إلى أن المرضى الان في اقسام الداخلي و الرعاية المتوسطة و الرعاية المركزة لاستكمال علاجهم الدوائي و المتابعة بعد إجراء التدخلات الجراحية لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان فريق الجراحة ضم كل من، دكتور عمر علبه اخصائي جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد المعداوى واخصائي التخدير دكتور تامر حنفي

بالاضافة الى فريق العمليات بالتمريض ناظلة سالم وميس صابرين صلاح .

وأعرب الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن خالص شكره وتقديره لأبطال الفريق الطبى المشاركين بهذه الملحمة الطبية لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف آلامهم .

وأكد مدير الصحة حرص المديرية الدائم علي تشجيع اجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالاساليب العلمية الحديثه بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميا و فنيا بمحافظة مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير كافة التخصصات الطبية خاصة النادرة و المتقدمة منها ، حرصاً على تقديم خدمة طبية لائقة بأهالى المحافظة.