موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي ورئيس الجامعة يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات الإدارية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة بالخارجة، والذي يتم تنفيذه بتكليف رئاسي كنواةٍ للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة و وزارتي التنمية المحلية و الزراعية، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يقام على مساحة ٢٥٠ فدانًا، تشمل ٢٢٠ فدانًا للزراعة و٣٠ فدانًا للخدمات والمنشآت الادارية الملحقة، والتي تشمل ٧ معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ ، ضمن منظومة إنشاء متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفقًا للمعايير الدولية.

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات الإدارية

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اجتماع لجنة اختيار القيادات الجامعية، لاختيار عدد من القيادات الإدارية والوظيفية، في إطار سعي الجامعة لدعم الكفاءات الإدارية وضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتحديث في مختلف القطاعات.

جاء تشكيل اللجنة تنفيذًا للإعلان الصادر في فبراير الماضي بشأن شغل عدد من الوظائف القيادية داخل الجامعة، ضمّت اللجنة في عضويتها من داخل الجامعة كلًّا من: الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة – رئيسًا للجنة، الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق لشؤون التعليم والطلاب – عضوًا، والأستاذ الدكتور ناصر محمد عامر الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق – عضوًا، الأستاذ الدكتور محمد محمود حسن الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة وعميد الكلية الأسبق – عضوًا.

كما شارك في عضوية اللجنة من خارج الجامعة كلٌّ من: الأستاذ الدكتور عاطف أبو الوفا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ورئيس جامعة الوادي الجديد الأسبق – عضوًا، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون الدراسات العليا – عضوًا، والأستاذ الدكتور ثروت عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة أسيوط – عضوًا.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها مسبقًا، وشملت: أمين كلية، أمين عام الجامعة، أمين عام الجامعة المساعد، مدير مكتب رئيس الجامعة، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، مدير عام رعاية الطلاب، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير عام التخطيط الاستراتيجي، مدير إدارة المدن الجامعية والتغذية، ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وقد ناقشت اللجنة خلال المقابلات مقترحات وخطط المتقدمين التطويرية، واطلعت على رؤاهم المستقبلية للنهوض بالعمل الإداري داخل الجامعة، بما يحقق التكامل بين الأداء المؤسسي والكفاءة المهنية، ويعزز مسيرة الجامعة في تحقيق التميز الإداري والأكاديمي.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه المقابلات هو اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، وتنفيذ الخطط التطويرية بما يتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها نحو الريادة والابتكار وخدمة المجتمع المحلي بمحافظة الوادي الجديد.

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تبدأ أعمالها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بجميع مراكز وقرى المحافظة، برعاية معالي الوزير اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، وضمن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان. وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بلقاحات معتمدة تضمن وقايتها من الأمراض الخطيرة.

وأوضح الدكتور عصام محمد كومي أن مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد أعدت خطة متكاملة لتنفيذ الحملة بنجاح، تتضمن تشكيل فرق بيطرية متنقلة مجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات، لتغطية جميع القرى والعزب والمناطق النائية، بما يضمن وصول التحصينات إلى كل حيوان داخل نطاق المحافظة. كما أكد أن التحصين يتم تحت إشراف طبي دقيق لضمان فعاليته وسلامة الحيوانات.

ودعا “كومي” جميع حائزي ومربي الثروة الحيوانية إلى سرعة التوجه إلى لجان التحصين وتقديم حيواناتهم للفرق البيطرية، والتعاون الكامل مع الأطباء والفنيين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية القطيع الحيواني.

وشدد على أن الالتزام بالتحصينات الوقائية يمثل حجر الأساس للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن حماية الحيوان تعني حماية الإنسان والمجتمع بأكمله.

وأكد أن مديرية الطب البيطري مستمرة في جهودها التوعوية والإرشادية لتعزيز الوعي بأهمية التحصين والتأمين على الماشية كإجراء ضروري لتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية استثمارات المربين.