علي الحجار يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بـ"المال والبنون".. صور

في ليلة طربية استثنائية، افتتح الفنان الكبير علي الحجار حفله ضمن فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأداء مبهر لأغنيته الشهيرة "المال والبنون"، وسط تفاعل جماهيري واسع على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء.

وبصوته العذب وأدائه المتقن، استعاد الحجار روح الدراما والتاريخ الفني من خلال هذه الأغنية التي ارتبطت وجدانياً بجمهور الشاشة الصغيرة لسنوات، حيث تُعد تتر مسلسل "المال والبنون" من أبرز علامات الغناء التليفزيوني في تسعينيات القرن الماضي.

قدم الحجار خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي طالما ارتبطت بذاكرة عشاق الطرب الأصيل، منها "في قلب الليل"، و "بوابة الحلواني"، و"من غير ما تتكلمي" وسط تجاوب كبير من الحاضرين الذين رددوا معه الكلمات وصفقوا مطولًا.

وقال الحجار خلال الحفل: "مهرجان الموسيقى العربية هو بيتنا الذي نعود إليه كل عام، ووجودي اليوم بين هذا الجمهور العظيم هو شرف ومسؤولية أعتز بها."

ويأتي الحفل ضمن سلسلة من السهرات الغنائية التي يحتضنها المهرجان، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، تكريماً لرموز الموسيقى والطرب في الوطن العربي.

مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لما زين، يواصل فعالياته حتى مطلع نوفمبر، ويُعد واحدًا من أعرق التظاهرات الفنية في المنطقة، حيث يجمع بين الحفلات الجماهيرية، والندوات الفكرية، والمسابقات الموسيقية.