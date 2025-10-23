قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
علي الحجار يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بـ"المال والبنون".. صور

تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

في ليلة طربية استثنائية، افتتح الفنان الكبير علي الحجار حفله ضمن فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأداء مبهر لأغنيته الشهيرة "المال والبنون"، وسط تفاعل جماهيري واسع على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء.

وبصوته العذب وأدائه المتقن، استعاد الحجار روح الدراما والتاريخ الفني من خلال هذه الأغنية التي ارتبطت وجدانياً بجمهور الشاشة الصغيرة لسنوات، حيث تُعد تتر مسلسل "المال والبنون" من أبرز علامات الغناء التليفزيوني في تسعينيات القرن الماضي.

قدم الحجار خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي طالما ارتبطت بذاكرة عشاق الطرب الأصيل، منها "في قلب الليل"، و "بوابة الحلواني"، و"من غير ما تتكلمي" وسط تجاوب كبير من الحاضرين الذين رددوا معه الكلمات وصفقوا مطولًا.

وقال الحجار خلال الحفل: "مهرجان الموسيقى العربية هو بيتنا الذي نعود إليه كل عام، ووجودي اليوم بين هذا الجمهور العظيم هو شرف ومسؤولية أعتز بها."

ويأتي الحفل ضمن سلسلة من السهرات الغنائية التي يحتضنها المهرجان، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، تكريماً لرموز الموسيقى والطرب في الوطن العربي.

مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لما زين، يواصل فعالياته حتى مطلع نوفمبر، ويُعد واحدًا من أعرق التظاهرات الفنية في المنطقة، حيث يجمع بين الحفلات الجماهيرية، والندوات الفكرية، والمسابقات الموسيقية.

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

اجتماع محافظ قنا

أخبار قنا.. بحث حلول جذرية لأزمة المواصلات..إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات الجامعة.. وعزل أستاذ جامعي من وظيفته

راس البر

حملة مكبرة برأس البر لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

