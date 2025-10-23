قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حرارة في النهار وبرودة بالليل.. تقلبات حادة في طقس مصر اليوم الخميس

الطقس
الطقس

تتواصل الأجواء الحارة في مختلف محافظات الجمهورية خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. ويُتوقع أن تشهد البلاد تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس العامة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يسود حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل للبرودة في آخره، خاصة على المناطق الشمالية والمرتفعات.

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح المبكرة على عدد من المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية لتلك المناطق.

كما رصدت خرائط التنبؤ الجوي ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، قد يصاحبها تحسّن طفيف في الأجواء خلال فترات النهار.


 

وتُسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض ليلاً لتسجل حوالي 19 درجة مئوية.


 

حالة البحرين المتوسط والأحمر
 

  • البحر المتوسط:
    تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
  • البحر الأحمر:
    حالته أيضًا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات:


 

المنطقة

العظمى

الصغرى

القاهرة3419
6 أكتوبر3218
بنها3219
دمنهور3018
وادي النطرون3219
كفر الشيخ3120
المنصورة3119
الزقازيق3218
شبين الكوم3218
طنطا3118
دمياط2821
بورسعيد2823
الإسماعيلية3318
السويس3219
العريش3217
رفح3118
رأس سدر3419
نخل3015
كاترين2511
الطور3019
طابا3116
شرم الشيخ3424
الإسكندرية3219
العلمين3218
مطروح3119
السلوم2819
سيوة3216
رأس غارب3222
الغردقة3322
سفاجا3423
مرسى علم3323
شلاتين3323
حلايب3125
أبورماد3223
رأس حدربة3025
الفيوم3319
بني سويف3318
المنيا3316
أسيوط3417
سوهاج3620
قنا3722
الأقصر3821
أسوان3923
الوادي الجديد3718
أبوسمبل3822

ختامًا، تُشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة على أغلب الأنحاء، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المرور أثناء الشبورة المائية صباحًا، وتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في فترات الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الجنوبية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها خلال هذا الأسبوع.


 

