حرارة في النهار وبرودة بالليل.. تقلبات حادة في طقس مصر اليوم الخميس

تتواصل الأجواء الحارة في مختلف محافظات الجمهورية خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. ويُتوقع أن تشهد البلاد تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس العامة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم يسود حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل للبرودة في آخره، خاصة على المناطق الشمالية والمرتفعات.

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح المبكرة على عدد من المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية لتلك المناطق.

كما رصدت خرائط التنبؤ الجوي ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، قد يصاحبها تحسّن طفيف في الأجواء خلال فترات النهار.





وتُسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض ليلاً لتسجل حوالي 19 درجة مئوية.





حالة البحرين المتوسط والأحمر



البحر المتوسط:

تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

حالته أيضًا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات:





المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 34 19 6 أكتوبر 32 18 بنها 32 19 دمنهور 30 18 وادي النطرون 32 19 كفر الشيخ 31 20 المنصورة 31 19 الزقازيق 32 18 شبين الكوم 32 18 طنطا 31 18 دمياط 28 21 بورسعيد 28 23 الإسماعيلية 33 18 السويس 32 19 العريش 32 17 رفح 31 18 رأس سدر 34 19 نخل 30 15 كاترين 25 11 الطور 30 19 طابا 31 16 شرم الشيخ 34 24 الإسكندرية 32 19 العلمين 32 18 مطروح 31 19 السلوم 28 19 سيوة 32 16 رأس غارب 32 22 الغردقة 33 22 سفاجا 34 23 مرسى علم 33 23 شلاتين 33 23 حلايب 31 25 أبورماد 32 23 رأس حدربة 30 25 الفيوم 33 19 بني سويف 33 18 المنيا 33 16 أسيوط 34 17 سوهاج 36 20 قنا 37 22 الأقصر 38 21 أسوان 39 23 الوادي الجديد 37 18 أبوسمبل 38 22

ختامًا، تُشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة على أغلب الأنحاء، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المرور أثناء الشبورة المائية صباحًا، وتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في فترات الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الجنوبية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها خلال هذا الأسبوع.



