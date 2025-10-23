قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"مبارك" في احتفالية مئوية روزاليوسف: الكلمة الحرة المسؤولة خط الدفاع الأول عن هوية الوطن

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء امس، في احتفالية مؤسسة روزاليوسف بمناسبة مرور مائة عام على صدور العدد الأول للمجلة، والتي أقيمت في أحد فنادق القاهرة ، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، وكبار الكتاب والمفكرين ورؤساء الجامعات والأحزاب، وأعلام الثقافة والفن والإعلام.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفال، أن مؤسسة روزاليوسف تمثل منبرًا صحفيًا وضميرًا وطنيًا ومدرسةً للفكر المستنير، حملت على مدار قرنٍ كامل راية الكلمة الصادقة، وساهمت في تشكيل وجدان الأمة المصرية والعربية، ودافعت عن الوعي والثقافة والفكر الحر.

ووجّه اللواء خالد مبارك التحية والتقدير إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذة هبة الله صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، والأستاذ أحمد امبابي رئيس تحرير مجلة روزاليوسف وجميع رؤساء التحرير والعاملين بالمؤسسة، تقديرًا لعطائهم المهني والوطني وجهودهم المتواصلة في دعم الوعي العام وإعلاء قيمة الكلمة الحرة المسؤولة.

وأشار المحافظ إلى ما أكده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأخيرة حول أهمية الإعلام الوطني في «معركة الوعي»، بوصفه جسرًا يربط الدولة بالمجتمع، ينقل الحقيقة ويحمي العقول من التضليل، مؤكدًا أن مؤسسة روزاليوسف تجسد هذا الدور الرائد من خلال مواقفها الصادقة وانحيازها الدائم للوطن.

كما ثمّن محافظ جنوب سيناء التغطيات المهنية التي قدمتها المؤسسة حول نجاح استضافة مصر لقمة السلام بمدينة شرم الشيخ، والتي جسدت قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأحداث الكبرى وصناعة السلام وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.

واختتم كلمته مؤكدًا أن احتفال اليوم لا يخص مؤسسة صحفية فقط، بل هو احتفال بوطنٍ يؤمن بقيمة الكلمة، وجمهوريةٍ جديدة تُبنى على الوعي والمعرفة، مؤكدًا أن الثقافة والفكر والإعلام هم خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية.

وقال في ختام كلمته:

«تحيا الكلمة الحرة المسؤولة، وتحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر».

