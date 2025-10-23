ارتفاع حصيلة قتلى أحد مصانع مدينة كوبيسك لـ 10

أعلن حاكم مقاطعة "تشيليابينسك" الروسية أليكسي تيكسلر إخماد الحريق الذي اندلع بعد انفجار أحد المصانع في المدينة، مشيرا ارتفاع حصيلة القتلى في المصنع الذي وقع فيه الانفجار إلى 10 أشخاص.

وقُتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرين، بحالة خطيرة، إثر انفجار وقع في أحد المصانع بمدينة "كوبيسك" الواقعة في منطقة "الأورال".

وأشار تيكسلر - في منشور على "تليجرام" تناقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس إلى أنه يجرى التحقق بشأن وجود مفقودين، نتيجة الانفجار .

وتعهد بتقديم كل المساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بعد الانفجار في المصنع.. وكتب - في منشور آخر على "تليجرام" - "سيتم بالتأكيد تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا والمصابين. وسأعلن عن القرارات لاحقا.