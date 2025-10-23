قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة الرئيسية تحقق أداء متميزا في الربع الأول من العام المالي 2025–2026

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، وفروعها في الزيتون والزاوية الحمراء، إلى جانب المكتبات المتنقلة التابعة لها، نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي (يوليو – سبتمبر 2025–2026)، عكس تزايد الإقبال الجماهيري على الخدمات الثقافية والتعليمية، وتنامي دور المكتبات كمراكز إشعاع معرفي وتنموي في المجتمع المصري.

وقالت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة الرئيسية، لقد حققت المكتبة الرئيسية، أداءً لافتًا على مختلف المستويات، حيث سجلت 33,991 مستفيدًا نشطًا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي مقتنياتها 153,862 مقتنى، بمعدل إحلال بلغ 1.34، ما يشير إلى استمرار عملية التجديد والتحديث في مجموعات المكتبة. كما استقبلت المكتبة 189,890 زائرًا، في دلالة على تنامي الثقة بخدماتها وتنوع أنشطتها.

وفيما يتعلق بحركة الإعارة، بلغ إجمالي الإعارات 127,995 إعارة، توزعت بنسبة 53% للكبار و47% للأطفال، بما يعكس توازنًا في الإقبال على مصادر المعرفة بين فئتي القراء. كما نفذت المكتبة 2,097 نشاطًا ثقافيًا وتعليميًا من أصل 5,000 نشاط مستهدف بنسبة إنجاز 41.58%، بينما بلغت عدد الدورات التدريبية المنفذة 482 دورة من أصل 500 مستهدفة بنسبة 96.40%، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا في تحقيق الأهداف التدريبية خلال فترة قصيرة.
وفي الجانب المالي، بلغ إجمالي الدخل المحقق 2,496,154 جنيهًا، مما يؤكد كفاءة الإدارة التشغيلية للمكتبة وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أما المكتبة المتنقلة التابعة للمكتبة الرئيسية، فقد واصلت دورها الحيوي في الوصول إلى الفئات البعيدة عن المراكز الثقافية، حيث نفذت 50 زيارة ميدانية و52 نشاطًا ثقافيًا، وبلغ عدد مقتنياتها 7,555 مقتنى، واستفاد من خدماتها 4,673 مستفيدًا نشطًا، بما يعزز دورها في نشر المعرفة خارج النطاق التقليدي للمكتبات الثابتة.

وفي مكتبة مصر العامة بالزيتون، واصلت المكتبة أداءها القوي خلال الفترة ذاتها، إذ استقبلت 82,761 زائرًا، وسجلت 8,340 مستفيدًا نشطًا، وبلغ إجمالي مقتنياتها 39,456 مقتنى بمعدل إحلال 0.72، مما يعكس تطورًا تدريجيًا في بنية المجموعة المكتبية.
ونفذت المكتبة 752 نشاطًا ثقافيًا وتوعويًا من أصل 1,800 مستهدف بنسبة إنجاز 41.78%، بينما بلغ عدد الإعارات 34,092 إعارة بنسبة 38% من المستهدف، توزعت بشكل متقارب بين الكبار والأطفال.
وفي الجانب المالي، حققت مكتبة الزيتون دخلًا قدره 344,875 جنيهًا خلال الربع الأول، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأداء المالي والإداري.

أما المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة الزيتون، فقد كثفت من نشاطها المجتمعي، حيث نفذت 32 زيارة ميدانية و92 نشاطًا متنوعًا، ووصل عدد مقتنياتها إلى 1,130 مقتنى، واستفاد من خدماتها 1,591 مستفيدًا نشطًا، لتواصل دورها كجسر ثقافي متنقل يصل إلى الشرائح الأوسع من المجتمع.

وفي إطار متصل، واصلت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء ومكتبتها المتنقلة تحقيق أداء إيجابي يعكس فاعلية الخطة التشغيلية للمكتبات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
فقد استقبلت مكتبة الزاوية الحمراء 154,800 زائر، وسجلت 10,872 مستفيدًا نشطًا، فيما بلغ إجمالي المقتنيات 104,830 مقتنى بمعدل إحلال 0.18.
كما شهدت المكتبة نشاطًا ملحوظًا في خدمات الإعارة، حيث بلغ إجمالي الإعارات 49,100 إعارة بنسبة 38% من المستهدف، توزعت بالتساوي بين الكبار والأطفال.
وفي مجال الأنشطة الثقافية، نفذت المكتبة 798 نشاطًا من أصل 2,500 مستهدفًا بنسبة إنجاز 33.25%، بينما بلغ عدد الدورات التدريبية المنفذة 150 دورة من أصل 300 مستهدفة بنسبة 50%، ما يعكس انتظام وتوازن سير البرامج التدريبية والتعليمية.

وفي الجانب المالي، حققت مكتبة الزاوية الحمراء دخلًا بلغ 885,533 جنيهًا، بنسبة إنجاز 69.92% من المستهدف، وهو ما يعد من أعلى معدلات الأداء بين فروع مكتبات مصر العامة خلال الربع الأول.

أما المكتبة المتنقلة التابعة للزاوية الحمراء، فقد واصلت دورها الحيوي في توسيع نطاق الخدمة الثقافية، حيث نفذت 18 زيارة ميدانية و83 نشاطًا متنوعًا، وبلغ عدد مقتنياتها 1,975 مقتنى، واستفاد من خدماتها 723 مستفيدًا نشطًا، ما يعكس نجاح التجربة المتنقلة في تحقيق العدالة الثقافية والوصول إلى الفئات غير المخدومة.


وأكدت شرعان  أن هذه المؤشرات مجتمعةً تعكس ارتفاع مستوى كفاءة التشغيل في منظومة مكتبات مصر العامة، وتنامي دورها في دعم الثقافة المجتمعية، وتعزيز قيم القراءة والتعلم المستمر، وتنفيذ أنشطة تربط المعرفة بالمهارة عبر الدورات التدريبية وبرامج التنمية البشرية.

كما تؤكد النتائج المتحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2025–2026 أن مكتبات مصر العامة باتت نموذجًا ناجحًا في الإدارة الثقافية المستدامة، بما يواكب توجه الدولة نحو تعميم المعرفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية في جميع المحافظات.

مكتبة مصر العامة الرئيسي السفير عبد الرؤوف الريدي المكتبات المتنقلة الخدمات الثقافية المجتمع المصري

