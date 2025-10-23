محافظ كفرالشيخ يؤكد ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تابع محافظ كفر الشيخ، اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة كفرالشيخ، مؤكدا ضرورة التصدي للتعديات بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، وتنفيذ الأحكام الصادرة إزاء المخالفين.



وأكد عبد المعطي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأهمية القُصوي التي تُوليها أجهزة الدولة لملف التعديات، موجهاً بمتابعة محاضر المخالفات وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، وكذلك متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وأكد تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات المباني، على مساحة 14 قيراطاً بمركز كفرالشيخ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.