تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤكد ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أ ش أ

تابع محافظ كفر الشيخ، اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة كفرالشيخ، مؤكدا ضرورة التصدي للتعديات بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، وتنفيذ الأحكام الصادرة إزاء المخالفين.


وأكد عبد المعطي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأهمية القُصوي التي تُوليها أجهزة الدولة لملف التعديات، موجهاً بمتابعة محاضر المخالفات وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، وكذلك متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات المباني، على مساحة 14 قيراطاً بمركز كفرالشيخ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

محافظ كفر الشيخ التعديات الأراضي الزراعية

