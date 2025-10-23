صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية بحفل ضخم.. تفاصيل

يختتم النجم التونسي صابر الرباعي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، بحفل غنائي ضخم يقام مساء السبت 25 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يقدم “أمير الطرب العربي” خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور في الوطن العربي، منها “برشا برشا”، “عز الحبايب”، “أتحدى العالم”، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الطربية الكلاسيكية التي تتناسب مع طابع المهرجان الراقي.

ويأتي حفل صابر الرباعي تتويجًا لفعاليات المهرجان الذي استمر على مدار أيام عدة، وشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف الدول العربية، احتفاءً بروائع الفن العربي الأصيل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر لقاء “أمير الطرب” في ليلة فنية استثنائية.