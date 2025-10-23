قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
فن وثقافة

صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية بحفل ضخم.. تفاصيل

النجم صابر الرباعي
النجم صابر الرباعي
أوركيد سامي

يختتم النجم التونسي صابر الرباعي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، بحفل غنائي ضخم يقام مساء السبت 25 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يقدم “أمير الطرب العربي” خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور في الوطن العربي، منها “برشا برشا”، “عز الحبايب”، “أتحدى العالم”، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الطربية الكلاسيكية التي تتناسب مع طابع المهرجان الراقي.

ويأتي حفل صابر الرباعي تتويجًا لفعاليات المهرجان الذي استمر على مدار أيام عدة، وشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف الدول العربية، احتفاءً بروائع الفن العربي الأصيل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر لقاء “أمير الطرب” في ليلة فنية استثنائية.

صابر الرباعي اخبار الفن نجوم الفن مهرجان الموسيقى العربيه

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

معرض كنوز الفراعنة

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

