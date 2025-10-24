مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية.. فيديو

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر طول عمرها بلد مفتوح، والأمم المتحدة تقول إن عدد اللاجئين في مصر أكثر من مليون شخص.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc" على قناة "دي ام سي"، أن هذا العدد هو المسجل رسميا مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والذين يحصلون على بطاقات لجوء.

وتابع: الحقيقة العدد الفعلي في مصر للاجئين عشر أضعاف هذا الرقم يعني حوالي 9 مليون من 133 جنسية وهذا يشمل اللاجئين والمهاجرين سواء المسجلين أو غير المسجلين.

وأوضح أن السودانيين في مصر حوالي 4 مليون، والسوريين حوالي واحد ونص مليون، واليمنيين مليون، والليبيين مليون.