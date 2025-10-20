قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم الاحد، فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.


أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وللجهود التي يبذلها مكتب المفوضية في القاهرة لتوفير الدعم لطالبي اللجوء المقيمين في مصر. 

كما استعرض الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لاستضافتها ما يقرب من ١٠ ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مشيراً الى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.


كما تناول الجانبان أهمية إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر، تضمن استدامة الخدمات التي تقدم للاجئين بما يعزز صمود المجتمعات المضيفة على نحو يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. 

كما أكد الوزير الحرص على إشراك المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صياغة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب من خلال استضافة وزارة الخارجية اجتماعين موسعين شملا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقديم الدعم للاجئين.

