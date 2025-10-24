التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تمكين" تُجسّد التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع فئات المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات الأكاديمية والأنشطة التي تكفل لهم مشاركة كاملة وفاعلة في الحياة الجامعية.

في هذا الإطار، أعلنت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل مبادرة "تمكين" للعام الدراسي 2025–2026، موضحة أن الفعاليات ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري (من 25 إلى 30 أكتوبر) في جامعات الأقاليم السبعة، عبر حملات توعوية موسعة تهدف إلى التعريف بخدمات مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.

وتتواصل الفعاليات خلال أيام الخميس من شهر نوفمبر 2025، لضمان استدامة التفاعل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة داخل المجتمع الجامعي، على أن تُختتم الأنشطة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل خطة التنفيذ الجامعات الموصى بها جامعة الوادي الجديد ، وجامعة وجامعة القاهرة، جامعة الأقصر، وجامعة عين شمس، حيث تنفّذ جميع الجامعات في الأقاليم السبعة حملات توعوية تهدف إلى إبراز أهداف مبادرة "تمكين"، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة لنشر ثقافة الشمول والدمج الأكاديمي، وتعظيم أثر المبادرة في مجالات التمكين والمساواة، وتحفيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الطلاب ذوي الإعاقة أكاديميًّا واجتماعيًّا.