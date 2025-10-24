مجلة آداب الوادي الجديد تحصد اعتماد أرسيف ARCIF لعام ٢٠٢٥

في إنجاز أكاديمي جديد يعكس تميّز البحث العلمي وجودة النشر في جامعة الوادي الجديد، أعلنت مجلة كلية الآداب عن نجاحها في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات العربي "أرسيف (ARCIF)" لعام 2025، والمتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لتقييم المجلات العلمية، والبالغ عددها (32) معياراً دقيقاً.

وبهذا الإنجاز، انضمت المجلة إلى نخبة من المجلات العربية المصنّفة، إذ جاءت ضمن الفئة (Q4) على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لهيئة التحرير وهيئة التدريس بكلية الآداب في دعم النشر العلمي الرصين وتعزيز المكانة الأكاديمية للمجلة.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب ورئيس تحرير المجلة العلمية عن فخره بهذا التقدير العربي المرموق، مؤكداً أن هذا التصنيف يمثل ثمرة العمل الجماعي والالتزام بمعايير الجودة والشفافية العلمية في النشر الأكاديمي. وأضاف أن الكلية تسعى بخطى واثقة نحو الارتقاء بالمجلة إلى فئات أعلى (Q3 و Q2) في الدورات القادمة من تصنيف "أرسيف".

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس تحرير المجلة العلمية أن هذا الاعتماد يعكس ثقة المجتمع العلمي العربي والدولي في المجلة، مشيراً إلى أن فريق العمل سيواصل العمل على توسيع قاعدة الباحثين والمراجعين الدوليين، وتبني أحدث آليات التحكيم والنشر الإلكتروني بما يواكب التحول الرقمي في البحث العلمي.

وأضاف الأستاذ الدكتور ياسر عبد الموجود مدير تحرير المجلة أن معامل "أرسيف (ARCIF)" يعد أحد أهم المبادرات العربية في مجال قياس جودة وتأثير المجلات العلمية المحكمة، ويخضع لإشراف اتحاد الجامعات العربية، ويستند إلى معايير دقيقة تشمل النزاهة الأكاديمية، وانتظام النشر، وتنويع المساهمات البحثية، ومدى استشهاد الأبحاث المنشورة.