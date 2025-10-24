توفير 1500 فرصة عمل.. الملتقى التوظيفي الأول بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الملتقى التوظيفي الأول بمقر الكلية، بمشاركة أكثر من 12 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، بهدف توفير ما يزيد عن 1500 فرصة عمل حقيقية لطلاب الجامعة وخريجيها.

شهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى، تقدمه الدكتور إبراهيم صابر – محافظ القاهرة، الدكتور حسام رفاعي – نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وائل إبراهيم أحمد – عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور محمد عبد الفتاح – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى الطوخي – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام الدين فوزي – نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الدكتورة رانيا حسن – رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة، المهندسة صابرة سويلم – رئيس حي الأميرية.

يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل طلابها وخريجيها لسوق العمل، من خلال دعم الأنشطة التدريبية وتنظيم الملتقيات التوظيفية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وتساهم في خدمة المجتمع.

أشار الدكتور حسام رفاعي إلى أن الملتقى يُعد خطوة مهمة في ربط الجامعة بسوق العمل، مثمنًا جهود إدارة الكلية في التنظيم والتعاون مع الشركات المشاركة، وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن محافظة القاهرة تعمل بشكل متكامل مع جامعة حلوان لتنفيذ المبادرات المجتمعية، مشيدًا بالتنظيم المتميز للملتقى الذي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المحافظة والجامعة.

كما شدد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات داخل الجامعات يعكس اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.

وأشاد الدكتور وائل إبراهيم أحمد عميد الكلية بجهود الدكتورة ألفت سالم – مدير إدارة التدريب بالكلية، في الإشراف على تنفيذ فعاليات الملتقى والتنسيق مع الشركات لضمان تحقيق أهداف الحدث. كما أشار إلى أن الملتقى يُجسد الدور المجتمعي للكلية في دعم وتشغيل شباب الخريجين، وتفعيل الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتم تنظيم الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد عبد الفتاح – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى الطوخي – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة "بينجو مارك"، ممثلة في الأستاذ أيمن الرفاعي ومحمد الرفاعي، حيث تولت الشركة مهام التنظيم والإشراف الميداني والتنسيق مع الجهات المشاركة.

كما ساهم اتحاد طلاب الكلية، برئاسة الطالب أحمد عادل – رئيس الاتحاد، والطالب محمود عبد السلام – نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب فريق "Twenty Business"، في تنظيم واستقبال الحضور، مما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين الطلاب وإدارة الكلية.

شهد الملتقى إقبالًا واسعًا من الطلاب والخريجين، وسط أجواء متميزة وتنظيم احترافي، في نموذج ناجح للتكامل بين محافظة القاهرة وجامعة حلوان لخدمة شباب مصر.