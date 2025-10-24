الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وسجلت ذروتها أمس الخميس، ووصلت العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية فيما اقتربت من 40 درجة مئوية جنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية تغير الأجواء في شهر نوفمبر المقبل الذي يتزامن مع النصف الثانى من فصل الخريف، والذى يأخذ سمات فصل الشتاء، وتنخفض فيه درجات الحرارة بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية.

الطقس غدا السبت



أما بشأن حالة الطقس غدا السبت، فقد حذرت الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر وتهدئة السرعة عند القيادة، وتشغيل جميع أنوار السيارة، مع استخدام الأضواء المنخفضة، وترك مسافة أمان بين السيارات، واستخدام آلة التنبيه لفترات متقطعة.

الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

- حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.