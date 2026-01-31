قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

منتدى دافوس 2026.. كيف يناقش التحديات العالمية دون إصدار قرارات إلزامية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي والوزير المفاوض، عن أهم نتائج مشاركته في منتدى دافوس 2026، مؤكدًا أن المنتدى يركز على النقاش وتبادل الرؤى بين صناع القرار وكبار رجال الأعمال دون إصدار قرارات ملزمة.

وقال منجي بدر خلال لقائه مع حياة مقطوف في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن المنتدى تأسس عام 1971 كمنصة حوارية بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المشاركة فيه تتطلب تواجد رجال أعمال لديهم أصول تصل إلى مليار دولار على الأقل.

أوضح منجي بدر أن المنتدى يناقش التحديات العالمية ويستعرض الحلول المقترحة، لكنه لا يصدر قرارات إلزامية، بل يقدّم توصيات واستشرافات مستقبلية تساعد الدول والشركات على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأضاف أن منتدى دافوس 2026 كان مميزًا هذا العام بسبب المشاركة على أعلى مستوى، مع تواجد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، إلى جانب مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعد من المرات النادرة التي يشارك فيها هذا المستوى الرفيع من المسؤولين المصريين.

وأشار منجي بدر إلى أن المنتدى ناقش التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه العالم حاليًا، مؤكدًا أن النظام الدولي الحالي ما زال قائمًا ولكنه بحاجة إلى هندسة جديدة لإتاحة الفرصة لنظام عالمي متعدد الأقطاب، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاستراتيجي.

وأضاف أن العودة إلى نظام أحادي القطبية كما يحلم البعض ليست ممكنة، وأن التحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب سيستغرق وقتًا طويلًا، لكنه ضروري لضمان استقرار النظام الدولي ومواجهة التحديات المستقبلية.

أكد منجي بدر أن مشاركة مصر على هذا المستوى الرفيع في المنتدى تمثل فرصة لعرض السياسات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية أمام أكبر الشركات والمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية ومناقشة دور مصر في التحولات العالمية القادمة.


 

