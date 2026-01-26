قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إرميا في صالون المركز الثقافي القبطي: مصر حاضرة بقوة في "دافوس" ونوجه التحية لرجال الشرطة في عيدهم

الأنبا إرميا
الأنبا إرميا
ميرنا رزق

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، صالون المركز الشهري الذي أقيم تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وحمل عنوان «منتدى دافوس ملتقى القادة السياسيين ومجتمع الأعمال العالمي»، أداره الكاتب هاني لبيب، رئيس تحرير موقع «مبتدا»، بطمأنة الشعب على صحة قداسة البابا تواضروس عقب رحلته العلاجية، مشيراً إلى أن قداسته أرسل رسالة توصي بضرورة الحفاظ على الصحة، خاصة شرب المياه بكثرة لمن تخطى الخمسين، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن السهر والمسكنات.

كما أكد نيافته على أهمية حضور مصر في ملتقى دافوس، معتبراً ذلك دليلاً على مكانتها الدولية وتأثيرها الاقتصادي، ووجه التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم قائلاً: "أهنئ قياداتنا الذين يتعبون في الحفاظ على البلد ويسهرون لأجلنا.. كل عام وهم طيبون ودائماً بخير".

من جانبه، أكد السفير رؤوف عدلي سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السابق، أن العالم يشهد حالياً ما يمكن وصفه بـ "الحرب العالمية الثالثة"، مستشهداً بانهيار دول والاعتماد على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الصراعات الحديثة.

وأوضح السفير أن منتدى "دافوس" أصبح يمثل الإدارة الفعلية للاقتصاد العالمي، واصفاً إياه بالفرصة الذهبية للتواصل والتوافق بين المؤسسات ورجال الأعمال،

وشدد على ضرورة مواكبة التحولات الكبرى التي يمر بها النظام الدولي الحالي.

الأنبا إرميا البابا تواضروس منتدى دافوس دافوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

المتهمة

عندها عيادة تجميل .. القبض على أجنبية إنتحلت صفة طبيبة بالقاهرة الجديدة

السيدة وزوجها

سيدة تهدد بإلقاء طفلتها من شرفة منزلها بالمطرية.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمة

تعاني من اضطرابات نفسية.. القبض على سيدة تعدت على أخرى بالقاهرة

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد