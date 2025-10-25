محافظ دمياط يناقش استعدادات المحليات لانتخابات مجلس النواب



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، يومى ٢٤ و ٢٥ نوفمبر المقبل ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، و أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة من مختلف القطاعات بديوان عام المحافظة و الجهات والمديريات و رؤساء الوحدات المحلية.

وفى مستهل الاجتماع أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة حققت نجاح كبير فى المتابعة الدقيقة لانتخابات مجلس الشيوخ التى انعقدت أغسطس الماضى ، الأمر الذى ساهم فى خروجها بالصورة التى تليق بمصر ، داعيًا الجميع باستكمال هذا التكاتف لضمان نجاح الاستحقاق الدستورى بانتخابات مجلس النواب .

وعلى هذا الصعيد،، أصدر " محافظ دمياط " حزمة من التوجيهات بشأن الاستعدادات للانتخابات بدأها بتوجيه رؤساء رؤساء الوحدات المحلية بوضع مظلات لكل مقر انتخابي مزودة بأماكن انتظار مجهزة بمقاعد وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الإدارات الصحية ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد على ضرورة التنسيق مع المرافق لتوفير طواقم نوباتجية طوال 24 ساعة ، وتكثيف اعمال النظافة العامة ونقل صناديق القمامة بعيدا عن سور المدارس واتخاذ الإجراءات الوقائية لرش وتطهير داخل وخارج المقار الانتخابية مع وجود مندوب من إدارة البيئة ومندوب من مديرية الشئون الصحية لمتابعة إجراءات التعقيم داخل اللجان .

ووجه كذلك بحظر تواجد الباعة الجائلين و رفع الاشغالات أمام المقار الانتخابية وبمحيطها والتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقار الانتخاب والاشراف على نقل المواطنين الى اللجان مؤكدًا على منع الإجازات خلال اليومين والمرور المستمر على اللجان والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير وسيلة اضاءة تبادلية للمقار الانتخابي للتأهب لأي حالة طوارئ والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير مياه صالحة للشرب والتأكد من صلاحية دورات المياه بكافة المقار الانتخابية .

وأكد على إزالة اللوحات الاعلانية الخاصة بالمرشحين مع بدء الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية قبل مواعيد الاقتراع ب 48 ساعة ومتابعة النشرة الجوية وحالة الطقس خلال أيام الاقتراع من أجل الاستعداد المبكر والتأهب لأي ظروف مناخية طارئة .

و أشار الى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة طوال اليومين والتواصل السريع مع إدارة الازمات بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والجهات المعنية ورؤساء القرى التابعة لها للتأكد من فتح مقار اللجان الفرعية وانتظام العمل بها.

وبالنسبة إلى التربية والتعليم، وجه " المحافظ " باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تجهيز المدراس والعاملين بها لانعقاد الانتخابات البرلمانية وإخلائها خلال يومى الاقتراع مع تخصيص حجرات الطابق الأرضي للتصويت في الانتخابات البرلمانية لكي تتناسب مع كبار السن، وتكون مؤمنة الأبواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة، بالإضافة إلى توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة بكل لجنة و التأكد من النظافة داخل المدارس التي تم اختيارها لتكون مقر للجان الانتخابية، والتأكد من جودة وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والإطفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة ، وكذا عمل صيانة لجميع خطوط التليفونات بالمقار بالتنسيق مع الاتصالات

كما وجه تعليماته إلى مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات مديرية الصحة لمتابعة سير عمليات الاقتراع طوال أيام الانتخابات البرلمانية و تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكبار السن وأصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة والتأكد من كفاية المخزون الإستراتيجى للأدوية وأكياس الدم مع توفيرها لمن يحتاجها على أن يتم التأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وتوافر الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والصيادلة وحظر منح اجازات خلال هذه الفترة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة والتنسيق مع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تعقيم المقار الانتخابية وأيضاً توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وعلى هذا الصعيد أيضًا وجه إلى هيئة الإسعاف بالتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور السريعة والميادين والأماكن التى تشهد تجمعات للناخبين والمجمعات الانتخابية ومقار فرز الأصوات .

وأكد على إدارة المرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل التنقل على المواطنين مع ضرورة التواجد المرورى والفعال فى كافة الشوارع والميادين.

وبقطاع الحماية المدنية وجه " المحافظ " بررفع حالة الاستعداد لعناصر الحماية المدنية لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار وإعلان حالة الاستنفار وتعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية واللجان الانتخابية

ووجه مديرية التموين بمتابعة توافر الأرصدة من المواد البترولية والتموينية ، ووجه إلى مديرية الشباب والرياضة بمراجعة المقار الانتخابية واللجان العامة للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة

ووجه إلى الأزهر بالتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة و تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد أيضًا على الجهات الأمنية بضرورة الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية وتامين المنشآت المهمة والحيوية لتوفير مناخ آمن للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

و أكد على مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

واكد على دور المجلس القومى للمرأة بمتابعة سير العملية الانتخابية خلال أيام الانتخابات من خلال فريق متابعيه الميدانيين وتجهيز غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والبلاغات التي تواجه السيدات والمساعدة في الاستعلام الفوري عن اللجان والمقرات الانتخابية للناخبين والناخبات

ضرورة تواجد سيدة بكل مقر انتخابي لمساعدة الناخبات السيدات من كبار السن أثناء الإدلاء بأصواتهم وحث السيدات على المشاركة في العملية الإنتخابية والتوعية بثقافة الصوت الانتخابى.

ووجه إلى غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتواصل والتنسيق بين غرف عمليات الوحدات المحلية والجهات التي بها مقار انتخابية والتواصل مع غرف عمليات شركات المرافق ومديريات الخدمات لمواجهة أي أحداث طارئة والتعامل معها فورا