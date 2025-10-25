قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 25-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار مواد البناء اليوم السبت 25-10-2025
سعر الحديد تسليم المصنع.


استقر سعر حديد التسليح على مستوي مصانع حديد الصلب المختلفة حيث

أعلي سعر
جاء أعلي سعر حديد تسليح بسعر 41 ألف جنيه من مصنع حديد بشا للصلب
وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد بقيمة 39 ألف جنيه وهو من انتاج مصنعي " العشري و السويس" للصلب.


متوسط سعر الحديد
سجل متوسط سعر حديد التسليح بقيمة 38 ألف جنيه وهو من انتاج مصانع حديد " عز،المصريين"

أقل سعر 
بلغ أقل سعر طن حديد بقية 36 ألف جنيه وهو من انتاج شركات " الجارحي، الكومي" للصلب
سجل ثاني أقل سعر طن حديد بسعر 37.5 ألف جنيه وهو من انتاج مصنع حديد المراكبي للصلب.


سعر الأسمنت
وعلي صعيد الأسمنت حيث أظهر استقرارا دون تغيير مع اختتام تعاملات اليوم حيث:
أعلي سعر أسمنت
سجل سعر أعلي طن أسمنت بقيمة 3896 جنيه للأسمنت الرمادي
بينما بلغ ثاني أعلي سعر طن أسمنت من شركة السويدي مسجلًا قيمة 3650 جنيه للطن
يليه طن الأسمنت من انتاج مصنع الفهد مسجلا 3600 جنيه
متوسط سعر الطن
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت بقيمة 3500 جنيه للطن من مصنع العسكري للأسمنت

أقل سعر
بلغ أقل سعر طن أسمنت 3450 جنيه وهو من انتاج مصنع السويس للأسمنت
يليه سعر الطن بقيمة  3460 جنيه وهو من انتاج مصنع أسمنت حلوان
وعلي جانب آخر وصل سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 3700 و 3900 جنيه للطن

