مرأة ومنوعات

اكتشف كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب الطبيعية

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
هاجر هانئ

ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأكثر شيوعا لأمراض القلب. بالإضافة إلى اتباع نمط حياة نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد استخدام الأعشاب في خفض ضغط الدم بشكل فعال.


يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم، تأثير كبير على الصحة إذا لم يتم التحكم فيه بشكل فعال، وهو أيضا عامل خطر شائع لأمراض القلب والأوعية الدموية.


يعتبر ضغط دمك مرتفعا إذا كان لديك حالة واحدة على الأقل من الحالات التالية:
ضغط الدم الانقباضي أعلى من 130 مم زئبقي؛
ضغط الدم الانبساطي أعلى من 80 مم زئبق؛
في الواقع، تساعد بعض الأعشاب والتوابل أيضا على تقليل ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي. ومع ذلك، يجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدام أي أعشاب أو توابل.


أعشاب لخفض ضغط الدم المرتفع


فيما يلي الأعشاب  الأكثر شعبية التي تساعد الأشخاص على التحكم في ارتفاع ضغط الدم لديهم وتحسينه بشكل فعال.
-الريحان 
يعتبر الريحان عشبا فعالا جدا لخفض ارتفاع ضغط الدم، يستخدم عادة في الطب البديل لأنه غني بالمركبات النباتية القوية.

يوفر الريحان الحلو الكثير من الأوجينول، وهو مضاد للأكسدة نباتي يعمل كحاصر طبيعي لقنوات الكالسيوم، مما يوفر العديد من الفوائد الصحية الرائعة، بما في ذلك خفض ارتفاع ضغط الدم ودعم استرخاء الأوعية الدموية.
-البقدونس 
للمساعدة في خفض ارتفاع ضغط الدم، يمكنك إضافة البقدونس إلى نظامك الغذائي اليومي. هذه عشبة تستخدم على نطاق واسع في المطبخ الأوروبي والشرق الأوسطي والأمريكي.
يحتوي البقدونس على العديد من العناصر الغذائية، وخاصة الكاروتينات وفيتامين ج، والتي تساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار LDL (وهي مادة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية).
بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول البقدونس بانتظام أيضا على تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يمنع الكالسيوم من دخول القلب والشرايين.

-بذور الكرفس 
هي توابل متعددة الاستخدامات. تحتوي بذور الكرفس على الكثير من المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز والألياف. هذه العناصر الغذائية لها دور مماثل لحاصرات قنوات الكالسيوم، مما يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال.

-الزعتر
هو عشب فعال جدا لتقليل ارتفاع ضغط الدم. يوفر العديد من المركبات المفيدة للصحة، وعادة ما يكون حمض روزمارينيك. هذا المركب له تأثير على تقليل الالتهاب وخفض مستويات السكر في الدم وزيادة تدفق الدم وخفض ارتفاع ضغط الدم بفضل قدرته على تثبيط إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACE).
ACE هو جزيء يمكن أن يضيق الأوعية الدموية ويسبب ارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن تثبيط هذا الجزيء سيساعد على تقليل مستويات ارتفاع ضغط الدم في الدم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا تناول مستخلص الزعتر لتقليل بعض العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب مثل: الكوليسترول السيئ LDL والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

-القرفة
هي توابل عطرية، مأخوذة من اللحاء الداخلي لشجرة جنس القرفة. لقرون، استخدم الأشخاص القرفة في الطب التقليدي لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
يعتبر استهلاك القرفة خيارا ذكيا، مما يساعدك على تقليل 6.2 مم زئبقي من ضغط الدم الانقباضي و3.9 مم زئبقي من ضغط الدم الانبساطي. سيكون هذا التأثير أكثر فعالية عند استخدام القرفة بشكل مستمر لمدة 12 أسبوعا.

-الزنجبيل 
هو توابل متعددة الاستخدامات وغالبا ما يستخدم لتحسين عدد من مشاكل صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستويات الكوليسترول والدورة الدموية وضغط الدم.
يعمل الزنجبيل كمثبط ل ACE وحاصر طبيعي لقنوات الكالسيوم. لذلك، يمكن أن يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.
لذلك، يمكن أن يساعد استهلاك 2-4 جرامات فقط من الزنجبيل يوميا في منع خطر ارتفاع ضغط الدم إلى أدنى مستوى. ما يميزه هو أنه يمكن دمج هذه التوابل بسهولة مع الأطعمة الأخرى في النظام الغذائي اليومي.

المصدر: vinmec

ارتفاع ضغط الدم أعشاب لخفض ضغط الدم المرتفع الريحان

