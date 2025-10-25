نصاب يدعى قدرته على إستخراج الموافقات للأجانب للحصول على الإقامة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على إستخراج الموافقات اللازمة للأجانب الراغبين فى الحصول على الإقامة بالبلاد مقابل مبالغ مالية بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط – له معلومات جنائية) ، وبحوزته هاتف محمول بفحصه "تبين وجود دلائل على نشاطه".

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار النصب والإحتيال على راغبى تقنين إقامتهم بالبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





