الكاميرا صورتهم.. القبض على لصوص سرقوا هواتف من المواطنين بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة هاتف محمول من شخص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بمحاولتهما سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وأضافا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل سيئ النية (له معلوامت جنائية) تم ضبطه ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





