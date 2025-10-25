12 ممارسة تقلل من هرمون التوتر..فما هما؟

يعد الاعتناء بصحتك العقلية والبدنية على المدى الطويل جزءا مهما من إدارة الإجهاد. ومع ذلك، ليس هناك دائما وقت لأخذ قيلولة، أو المشي لمسافات طويلة، أو قراءة رواية. وبالتالي، إليك بعض الطرق التي تساعد في الحد من التوتر خلال خمس دقائق أو أقل.

تكتيك سريع لتخفيف التوتر



1. تنفس

يمكن أن تساعد الأنفاس البطيئة والعميقة في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. جرب التنفس براناياما، وهي طريقة يوغا تتضمن التنفس من خلال فتحة أنف واحدة في كل مرة لتخفيف القلق. من المفترض أن تعمل هذه التقنية بنفس طريقة الوخز بالإبر، مما يوازن بين العقل والجسم.

2. استمع إلى الموسيقى

بغض النظر عن الأغنية، في بعض الأحيان يجعل كل شيء يبدو على ما يرام. إذا كنت في مكان عام، فإن مجرد الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يكون حلا سريعا للمزاج السيئ. يمكن أن تكون الموسيقى الكلاسيكية مريحة بشكل خاص قبل النوم مباشرة.

3. قم بنزهة سريعة

عندما تشعر بالإرهاق أو تواجه صعوبة في التركيز، اذهب في نزهة سريعة، ستحصل على فوائد الوقت بمفردك والنشاط البدني وبضع دقائق لجمع أفكارك.

4. اعثر على الشمس

إذا كان يوما مشمسا، توجه إلى الخارج للحصول على طريقة سهلة لرفع معنوياتك. يمكن أن يكون الضوء الساطع علاجا فعالا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، ويمكنه حتى تشجيع الأشخاص الأصحاء.

5. تمدد

يمكن أن يؤدي الوقوف لتمدد سريع إلى تخفيف توتر العضلات ويساعدك على الاسترخاء خلال يوم عمل مرهق. جرب تمديد الكتف أو تمدد فتحة الصدر مباشرة من كرسي المكتب.

6. افرك قدميك فوق كرة الجولف

يمكنك الحصول على تدليك مرتجل ومريح للقدمين عن طريق فرك قدميك ذهابا وإيابا فوق كرة الجولف.

7. أغمض عينيك

خذ استراحة سريعة من مكتب مزدحم أو منزل فوضوي بمجرد خفض جفونك. إنها طريقة سهلة لاستعادة الهدوء والتركيز.

8. كن بمفردك

خمس دقائق من الوقت بمفردك يمكن أن تساعدك على جمع أفكارك وتطهير رأسك.

9. كن منظما

يمكن أن تساهم الفوضى في إجهادك. خذ بضع دقائق لإعادة تنظيم مكتبك (أو طاولتك، أو أينما كنت)، تاركا ما تحتاجه في الأعلى.

10. قم ببعض اليوغا

ارفع قدميك - على الحائط، بالطبع. تتضمن وضعية فيباريتي كيراني يوغا الاستلقاء على الأرض وإراحة الساقين على الحائط. لا يمنح الجسم امتدادا جيدا فحسب، بل يساعد أيضا على خلق راحة البال.

11. تناول بعض الشوكولاتة

مجرد مربع (حوالي 1.4 أوقية) من الأشياء الحلوة يمكن أن تهدئ أعصابك. تنظم الشوكولاتة الداكنة مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وتثبت عملية الأيض.

12. مضغ العلكة

هي طريقة سريعة وسهلة بشكل مدهش للتغلب على التوتر. بغض النظر عن النكهة، فإن بضع دقائق فقط من المضغ يمكن أن تقلل في الواقع من القلق وتخفض مستويات الكورتيزول.

المصدر: colorado