علاج الصلع في 3 أسابيع.. العالم على مشارف دواء سحري

في خطوة علمية مثيرة قد تمهد الطريق لعلاج بسيط وفعال للصلع، أعلن باحثون من جامعة تايوان الوطنية عن تطوير مصل موضعي (مصل الجلد) نجح في إعادة نمو الشعر لدى الفئران خلال 20 يوما فقط، بحسب دراسة نشرت في مجلة Cell Metabolism، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح العلماء أن هذا المصل يعتمد على الأحماض الدهنية الطبيعية التي تحفز الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر دون أن تسبب تهيجا للجلد.

وكما أوضح فريق البحث بقيادة البروفيسور سونغ جان لين، فإن المبدأ يعتمد على تنشيط طبقة الدهون تحت الجلد.

وفي التجارب الأولية، استخدم العلماء مادة مهيجة للجلد تعرف باسم SDS لإثارة استجابة مناعية لدى الفئران، مما تسبب في هجرة الخلايا المناعية إلى طبقة الدهون، والتي تفرز بعد ذلك أحماض دهنية خاصة تمتصها الخلايا الجذعية المسؤولة عن نمو الشعر، وبالتالي تحفيز دورة التجديد وإنتاج شعر جديد في غضون حوالي 10 إلى 11 يومًا من العلاج

رغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن العلاج لا يزال في مراحله الأولى، وقد حصل الفريق على براءة اختراع للمركب، ويستعد لإجراء تجارب سريرية على البشر قريبًا لتحديد الجرعات المثلى وسلامته على فروة الرأس.

وقال لين: "الأحماض الدهنية المستخدمة موجودة بشكل طبيعي في أنسجة الجسم والعديد من الزيوت النباتية، لذلك نعتقد أنها آمنة، ولكننا بحاجة إلى إثبات فعاليتها على مجموعة أوسع من المتطوعين.

