قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج الصلع في 3 أسابيع.. العالم على مشارف دواء سحري

الصلع
الصلع
نهى هجرس

في خطوة علمية مثيرة قد تمهد الطريق لعلاج بسيط وفعال للصلع، أعلن باحثون من جامعة تايوان الوطنية عن تطوير مصل موضعي (مصل الجلد) نجح في إعادة نمو الشعر لدى الفئران خلال 20 يوما فقط، بحسب دراسة نشرت في مجلة Cell Metabolism، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح العلماء أن هذا المصل يعتمد على الأحماض الدهنية الطبيعية التي تحفز الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر دون أن تسبب تهيجا للجلد.

وكما أوضح فريق البحث بقيادة البروفيسور سونغ جان لين، فإن المبدأ يعتمد على تنشيط طبقة الدهون تحت الجلد.

وفي التجارب الأولية، استخدم العلماء مادة مهيجة للجلد تعرف باسم SDS لإثارة استجابة مناعية لدى الفئران، مما تسبب في هجرة الخلايا المناعية إلى طبقة الدهون، والتي تفرز بعد ذلك أحماض دهنية خاصة تمتصها الخلايا الجذعية المسؤولة عن نمو الشعر، وبالتالي تحفيز دورة التجديد وإنتاج شعر جديد في غضون حوالي 10 إلى 11 يومًا من العلاج

رغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن العلاج لا يزال في مراحله الأولى، وقد حصل الفريق على براءة اختراع للمركب، ويستعد لإجراء تجارب سريرية على البشر قريبًا لتحديد الجرعات المثلى وسلامته على فروة الرأس.

وقال لين: "الأحماض الدهنية المستخدمة موجودة بشكل طبيعي في أنسجة الجسم والعديد من الزيوت النباتية، لذلك نعتقد أنها آمنة، ولكننا بحاجة إلى إثبات فعاليتها على مجموعة أوسع من المتطوعين.
 

الصلع اسباب الصلع علاج الصلع علاج جديد للصلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تستعرض المشتقات المالية كأدوات داعمة لتطوير السوق وتحسين استقراره وتنافسيته

الحصاد الأسبوعي

ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

نيفين عبد الخالق

عضو بجمعية رجال الأعمال: القمة المصرية الأوروبية إنجاز اقتصادي وسياسي جديد للرئيس

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد