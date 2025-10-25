3 أطعمة تحتوي على فيتامين د بنسبة عالية

يعد فيتامين د من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، فنقص فيتامين د يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الاكتئاب وعدم التوازن.

وإليكم أهم المصادر الطبيعية التي تساعدك في الحصول على فيتامين د بنسبة عالية

مصادر فيتامين د

- التونة

يعتبر التونة مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون بالإضافة إلى فيتامين د، 3 كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب12 والسيلينيوم .

- الزبادي

يوفر الزبادي قليل الدسم والخالي من الدسم فيتامين د، والزبادي هو طعام متعدد الاستخدامات يسهل إدراجه في روتينك اليومي.

- عصير البرتقال

غالبًا ما يُدعّم عصير البرتقال بفيتامين د، ولأنه يحتوي طبيعيًا على الكالسيوم وفيتامين ج، فهو يُعدّ من عصائر الفاكهة الصحي، يحتوي كوب من عصير البرتقال على حوالي ١١٢ سعرة حرارية.

