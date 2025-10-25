قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
قبل ديربي الأرض .. موعد مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني
مرأة ومنوعات

3 أطعمة تحتوي على فيتامين د بنسبة عالية

نهى هجرس

يعد فيتامين د من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، فنقص فيتامين د يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الاكتئاب وعدم التوازن.

وإليكم أهم المصادر الطبيعية التي تساعدك في الحصول على فيتامين د بنسبة عالية 

مصادر فيتامين د 

- التونة

يعتبر التونة مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون بالإضافة إلى فيتامين د، 3 كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب12 والسيلينيوم . 

- الزبادي 

يوفر الزبادي قليل الدسم والخالي من الدسم فيتامين د، والزبادي هو طعام متعدد الاستخدامات يسهل إدراجه في روتينك اليومي.

- عصير البرتقال

غالبًا ما يُدعّم عصير البرتقال بفيتامين د، ولأنه يحتوي طبيعيًا على الكالسيوم وفيتامين ج، فهو يُعدّ من عصائر الفاكهة الصحي، يحتوي كوب من عصير البرتقال على حوالي ١١٢ سعرة حرارية.

المصدر very well health 

فيتامين د مصادر فيتامين د التونة أهمية فيتامين د

