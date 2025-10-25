قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الأعمال النهائية بمشروع حدائق تلال الفسطاط

ٱية الجارحى

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، استهلها بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة مختلف الأعمال بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

وتابع وزير الإسكان الاستعدادات الجارية للاحتفالية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالحديقة، موجها بالاهتمام بوضع لافتات إرشادية للتيسير على الزائرين ومراعاة عوامل الأمان بالحديقة. 

وتابع وزير الإسكان المرحلة الثانية للمنطقة التراثية ضمن المشروع، ووجه الوزير بالانتهاء من كافة التجهيزات للحديقه من أعمدة انارة وغيرها من التجهيزات استعدادا لاستقبال الزائرين في أقرب وقت مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال، واستمرار الاهتمام بالزراعات بالمشروع.

ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة المتابعة الدورية للمشروع وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.

الفسطاط الاستثمارية الجهاز المركزي المجتمعات العمرانية المسطحات الخضراء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ميدو جابر

إصابة تبعد ميدو جابر عن مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

سيف الدين الجزيري

الغندور يكشف: الجزيري يتربع على عرش الهدافين الأجانب في الزمالك

الشناوي

هذا موعد عودته.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة شناوي الأهلي

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

