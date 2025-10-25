وزير الإسكان يتابع الأعمال النهائية بمشروع حدائق تلال الفسطاط

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، استهلها بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة مختلف الأعمال بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

وتابع وزير الإسكان الاستعدادات الجارية للاحتفالية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالحديقة، موجها بالاهتمام بوضع لافتات إرشادية للتيسير على الزائرين ومراعاة عوامل الأمان بالحديقة.

وتابع وزير الإسكان المرحلة الثانية للمنطقة التراثية ضمن المشروع، ووجه الوزير بالانتهاء من كافة التجهيزات للحديقه من أعمدة انارة وغيرها من التجهيزات استعدادا لاستقبال الزائرين في أقرب وقت مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال، واستمرار الاهتمام بالزراعات بالمشروع.

ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة المتابعة الدورية للمشروع وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.