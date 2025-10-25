قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقنيات حديثة فى طب الأسنان.. يوم علمى لأطباء مطروح بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر

خلال فاعليات اليوم العلمى لطب الاسنان
خلال فاعليات اليوم العلمى لطب الاسنان
ايمن محمود

شهدت محافظة مطروح ، بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر، ونادي روتاري مطروح يوم علمى لأطباء الأسنان بالمحافظة، تحت عنوان ( التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية ) بمقر مركز التنمية المستدامة ، بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر والدكتور عمرو دارة نقيب أطباء الأسنان بمطروح والدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان بالمديرية وعدد من أطباء الأسنان بالمنشأت الصحية بالمحافظة.

بدأ اليوم العلمى بكلمة الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، حيث استهل كلمته بالترحيب بالدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر ، معرباً عن خالص شكره وتقديره للجهود العظيمة المبذولة والتعاون المشترك الفعال لإقامة القوافل الطبية والبرامج التدريبية لخدمة أهالى مطروح وجميع العاملين بقطاع الصحة بمطروح.

وألقى الدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر محاضرة حول التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية فى مجال طب الأسنان فى حضور عدد كبير من أطباء الأسنان بالمنشأت الصحية بمطروح.

وأعرب الدكتور محسن أبى الحسن عن سعادته البالغة بهذا اليوم العلمى المتميز الذى يأتي بالتزامن مع أعمال القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات الطبية المقامة بمدينتى رأس الحكمة والنجيلة.

ياتى ذلك فى اطار الإهتمام بتطوير المنظومة الصحية وتدريب ورفع كفاءة كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتجويدها ، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد انور مدير عام ادارة السياحة والمصايف بمطروح وبحضور محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة وعمر حمزة موجه التربية الفنية بإدارة سيوة التعليمية فعاليات الورشة الفنية والتعليمية التى شارك بها الطلبة والطالبات . حيث صرح الفنان مصطفى غنيم رئيس الملتقى ان ملتقى الفن والحياه يقام بواحة سيوة خلال الفترة من 16-21 اكتوبر الحالى بمشاركة متميزة للفنانين والمبدعين من مصر والوطن العربي ، ويهدف للتعريف بواحة سيوة واستلهام لوحات فنية من بيئة الواحة بعناصرها المتنوعه . مضيفا ان اقامة الورشة بمكتبة مصر العامة بسيوة يأتي في اطار الدور الذى تقوم به المكتبة كمنارة ثقافية وتنويرية ، ومن منطلق التكامل مع المراكز الثقافية . حيث شارك بالورشة التدريبية الفنية الفنان محمد عبدالجليل والفنانة غادة ابوسنة والفنانة مروة عادل والفنانة سعاد مراد و تم التعريف بأسس الرسم مع تنفيذ عدد من الأعمال الفنية من خلال الطلبة والطالبات وسط اشادة كبيرة من الفنانين بالمواهب الواعدة لابناء سيوة . وتم منح الطلبة والطالبات شهادة تقدير لمشاركتهم المتميزة بالورشة الفنية . واكد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ان الملتقى يعد من الملتقيات المتميزة حيث يشارك به قامات كبيرة بمصر والوطن العربي ويعكس الاهتمام الكبير بواحة سيوة وانها مصدر الهام للمبدعين . وقال محمد انور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح ان ملتقى الفن والحياه الذى يقام بأرض سيوة في الفترة من 16 حتى 21 اكتوبر الحالى ياتى برعاية كريمة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ظل اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ومع مستهل الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد زيادة مطردة في اعداد القادمين للواحة من المصريين ودول العالم المختلفة ، واضاف انور ان مشاركة مبدعين من مصر والوطن العربي يضع واحة سيوة في مقدمة المناطق المتميزة وان سيوة تجمع بين العديد من الانماط السياحية سواء سياحة المؤتمرات او السياحية العلاجية ، والاثرية ، والتراثية ، والسفارى ببحر الرمال .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد