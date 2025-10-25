تقنيات حديثة فى طب الأسنان.. يوم علمى لأطباء مطروح بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر

شهدت محافظة مطروح ، بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر، ونادي روتاري مطروح يوم علمى لأطباء الأسنان بالمحافظة، تحت عنوان ( التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية ) بمقر مركز التنمية المستدامة ، بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر والدكتور عمرو دارة نقيب أطباء الأسنان بمطروح والدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان بالمديرية وعدد من أطباء الأسنان بالمنشأت الصحية بالمحافظة.

بدأ اليوم العلمى بكلمة الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، حيث استهل كلمته بالترحيب بالدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر ، معرباً عن خالص شكره وتقديره للجهود العظيمة المبذولة والتعاون المشترك الفعال لإقامة القوافل الطبية والبرامج التدريبية لخدمة أهالى مطروح وجميع العاملين بقطاع الصحة بمطروح.

وألقى الدكتور محسن أبى الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر محاضرة حول التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية فى مجال طب الأسنان فى حضور عدد كبير من أطباء الأسنان بالمنشأت الصحية بمطروح.

وأعرب الدكتور محسن أبى الحسن عن سعادته البالغة بهذا اليوم العلمى المتميز الذى يأتي بالتزامن مع أعمال القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات الطبية المقامة بمدينتى رأس الحكمة والنجيلة.

ياتى ذلك فى اطار الإهتمام بتطوير المنظومة الصحية وتدريب ورفع كفاءة كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتجويدها ، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد انور مدير عام ادارة السياحة والمصايف بمطروح وبحضور محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة وعمر حمزة موجه التربية الفنية بإدارة سيوة التعليمية فعاليات الورشة الفنية والتعليمية التى شارك بها الطلبة والطالبات . حيث صرح الفنان مصطفى غنيم رئيس الملتقى ان ملتقى الفن والحياه يقام بواحة سيوة خلال الفترة من 16-21 اكتوبر الحالى بمشاركة متميزة للفنانين والمبدعين من مصر والوطن العربي ، ويهدف للتعريف بواحة سيوة واستلهام لوحات فنية من بيئة الواحة بعناصرها المتنوعه . مضيفا ان اقامة الورشة بمكتبة مصر العامة بسيوة يأتي في اطار الدور الذى تقوم به المكتبة كمنارة ثقافية وتنويرية ، ومن منطلق التكامل مع المراكز الثقافية . حيث شارك بالورشة التدريبية الفنية الفنان محمد عبدالجليل والفنانة غادة ابوسنة والفنانة مروة عادل والفنانة سعاد مراد و تم التعريف بأسس الرسم مع تنفيذ عدد من الأعمال الفنية من خلال الطلبة والطالبات وسط اشادة كبيرة من الفنانين بالمواهب الواعدة لابناء سيوة . وتم منح الطلبة والطالبات شهادة تقدير لمشاركتهم المتميزة بالورشة الفنية . واكد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ان الملتقى يعد من الملتقيات المتميزة حيث يشارك به قامات كبيرة بمصر والوطن العربي ويعكس الاهتمام الكبير بواحة سيوة وانها مصدر الهام للمبدعين . وقال محمد انور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح ان ملتقى الفن والحياه الذى يقام بأرض سيوة في الفترة من 16 حتى 21 اكتوبر الحالى ياتى برعاية كريمة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ظل اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ومع مستهل الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد زيادة مطردة في اعداد القادمين للواحة من المصريين ودول العالم المختلفة ، واضاف انور ان مشاركة مبدعين من مصر والوطن العربي يضع واحة سيوة في مقدمة المناطق المتميزة وان سيوة تجمع بين العديد من الانماط السياحية سواء سياحة المؤتمرات او السياحية العلاجية ، والاثرية ، والتراثية ، والسفارى ببحر الرمال .