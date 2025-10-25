بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل

كشف الطالب عمر أحمد، أحد صناع سيارة كهربائية من الخردة، عن تفاصيل رحلته في تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية بالكامل، باستخدام إمكانيات بسيطة وخامات معاد تدويرها.

وأضاف عمر أحمد خلال مداخلة هاتفية مع آية شعيب وسارة سامي، ببرنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الفكرة بدأت منذ حوالي عام تقريبًا، قائلاً: "أول ما بدأنا المشروع الحمد لله طبعًا كان فيه وقوف كبير جدًا، المشروع زي ده مش بسيط، المشروع يعتبر كبير جدًا، نحن بدأنا المشروع إننا نجيب عربية خردة ونعملها".

وأشار الطالب المبدع إلى أن أكبر التحديات التي واجهته كانت في توفير الخامات، لكنه حظي بدعم كبير من شركات محلية، حيث قال: "أكبر تحدي واجهنا توفير الخامات، إحنا كنا محتاجين خامات طبعًا بأسعار مناسبة، وفيه شركات كتيرة جدًا من شركات الدهان وشركات العُدد الموجودة عندنا في الأقسام وقفوا معانا ووفروا لنا خامات بأسعار مميزة جدًا".

ولفت عمر أحمد إلى أن المشروع نُفذ بالكامل بخامات مصرية، موضحًا: "عملنا السيارة كاملة بخامات مصرية، ما استخدمناش أي حاجة مستوردة، جبنا الخامات كلها مصرية، دفرة الكهرباء بأسلاك مصرية وتوصيلات مصرية".

وكشف الطالب أن المشروع بدأ في شهر أغسطس الماضي وانتهى في شهر مايو، أي استغرق حوالي 9 أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 150 ألف جنيه، قائلاً: "بدأنا من شهر 8 اللي فات، وخلصنا المشروع في شهر 5، والفلوس كانت 150 ألف جنيه"