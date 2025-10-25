قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أحدث سيارة لفولكس فاجن العالمية

سيارة
سيارة

أعلنت فولكس فاجن ، عن إطلاق تايرون الجديدة كليًّا، أول سيارة SUV عائلية من سبعة مقاعد للعلامة الألمانية.

وتتميز السيارة بتصميم خارجي جريء يتضمن شبك تهوية كبيرًا، مصابيح LED Plus، وشريط ضوئي خلفي ممتد، مع عجلات رياضية قياس 20 بوصة.  

وتمتاز المقصورة الداخلية بشاشة لمسية قياس 15 بوصة، لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة، ونظام Wireless App-Connect مع دعم Android Auto وApple CarPlay. تشمل الميزات فتحة سقف بانورامية، نظام إضاءة داخلي بـ30 لونًا، ومقاعد ErgoActive Plus مع خاصية التدليك.  

على الصعيد العملي، توفر تايرون صفًا ثالثًا من المقاعد، مع مساحة تحميل تصل إلى 2090 لترًا عند طي المقاعد. أما أنظمة السلامة، فتشمل مثبت السرعة التكيفي، كاميرا 360 درجة، ونظام الكبح التلقائي.  

وتعمل السيارة بمحرك TSI سعة 1.4 لتر يولد 150 حصانًا، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات. تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثوانٍ، وسرعتها القصوى 210 كم/ساعة.  

تتوفر الفئة R-Line بسعر 2,690,000 جنيه، مما يجعل تايرون خيارًا فاخرًا ومميزًا في فئتها.

سرعة اداء تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" والطرق والمحاور بالعبور الجديدة

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد