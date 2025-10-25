مواصفات أحدث سيارة لفولكس فاجن العالمية

أعلنت فولكس فاجن ، عن إطلاق تايرون الجديدة كليًّا، أول سيارة SUV عائلية من سبعة مقاعد للعلامة الألمانية.

وتتميز السيارة بتصميم خارجي جريء يتضمن شبك تهوية كبيرًا، مصابيح LED Plus، وشريط ضوئي خلفي ممتد، مع عجلات رياضية قياس 20 بوصة.

وتمتاز المقصورة الداخلية بشاشة لمسية قياس 15 بوصة، لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة، ونظام Wireless App-Connect مع دعم Android Auto وApple CarPlay. تشمل الميزات فتحة سقف بانورامية، نظام إضاءة داخلي بـ30 لونًا، ومقاعد ErgoActive Plus مع خاصية التدليك.

على الصعيد العملي، توفر تايرون صفًا ثالثًا من المقاعد، مع مساحة تحميل تصل إلى 2090 لترًا عند طي المقاعد. أما أنظمة السلامة، فتشمل مثبت السرعة التكيفي، كاميرا 360 درجة، ونظام الكبح التلقائي.

وتعمل السيارة بمحرك TSI سعة 1.4 لتر يولد 150 حصانًا، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات. تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثوانٍ، وسرعتها القصوى 210 كم/ساعة.

تتوفر الفئة R-Line بسعر 2,690,000 جنيه، مما يجعل تايرون خيارًا فاخرًا ومميزًا في فئتها.