مع اقتراب موعد الحفل.. من سيفوز بأفضل ممثل وفيلم بجوائز الأوسكار؟

أحمد أيمن

مع اقتراب موعد الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، بدأت التكهنات تزداد حول الأفلام والأسماء التي ستتنافس على الترشح لأهم الجوائز السينمائية في العالم قبل ثلاثة أشهر من حفل الأوسكار. 

المشهد في هوليوود هذا العام يبدو أكثر تنوعًا وإثارة من السنوات السابقة، مع بروز أعمال تحمل طابعًا إنسانيًا عميقًا وأخرى تميزت بجرأة فنية وإخراجية لافتة.

الأفلام المرشحة للفوز بالأوسكار

ومن بين أبرز الأفلام المتوقع دخولها المنافسة فيلم "Sentimental Value" الذي لم يُعرض بعد، لكنه أثار اهتمام النقاد والمهرجانات المسبقة بفضل فكرته المؤثرة وأداء طاقمه المميز. 

كما يُعدّ فيلم "Marty Supreme" من الأسماء التي تُثير الحماس قبل عرضها الرسمي، إذ يُتوقّع أن ينافس بقوة على جوائز الإخراج والتمثيل والتصوير السينمائي.

ورغم أن بعض هذه الأفلام لم تصل بعد إلى دور العرض، فإن الأوسكار عادة ما تشهد منافسة مثيرة بين أفلام تُطرح في اللحظات الأخيرة من الموسم، مستفيدة من الزخم الإعلامي القريب من فترة التصويت. 

ويشير المراقبون إلى أن توقيت طرح الفيلم، واستقبال النقاد، وحجم الحملة الترويجية، جميعها عوامل قد تحسم فرص الوصول إلى القائمة النهائية للترشيحات.

كما يُنتظر أن يشهد موسم الجوائز حضورًا قويًا للأفلام التي تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية بعمق، وهو ما ينسجم مع توجه الأكاديمية في السنوات الأخيرة لتكريم الأعمال التي تجمع بين الإبداع الفني والرسالة الإنسانية. وفي الوقت ذاته، لا يُستبعد أن تظهر مفاجآت من أفلام مستقلة صغيرة، كما حدث في دورات سابقة، حين قلبت التوقعات وحققت نجاحًا يفوق الأفلام الضخمة إنتاجيًا.

وفيما يلي قائمة بالأفلام المرشحة للأوسكار:

One Battle After Another — يُعدّ في مقدّمة التوقعات باعتباره من أبرز المنافسين. 

Sentimental Value — لم يُعرض بعد، لكن يُعتبر مرشحًا قويًا جدًا. 

Marty Supreme — من الأفلام المُرتقبة ويُتوقع أن يكون ضمن قائمة الترشيحات. 

Hamnet — أيضاً ضمن التوقعات لأقوى الأفلام هذا الموسم. 

الممثلون المرشحون للفوز بالأوسكار

غالباً ما سيتصدر المنافسة عن هذه الفئة؛ ليوناردو دي كابريو، بطل فيلم "One Battle After Another"، وهناك أيضًا فاغنر مورا، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بفضل دوره في الفيلم البرازيلي "The Secret Agent"، وفاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان السينمائي" هذا العام عن دوره بالفيلم.

ومن المرشحين المحتملين مايكل ب. جوردان، الذي يلعب دور توأمين يواجهان مصيرين مختلفين تمامًا في فيلم "Sinners"، و تيموثي شالاميت، الذي قد يتم ترشيحه عن دوره في فيلم "Marty Supreme".

 وقد يلحق بهما نجم فيلم "The Bear"، جيريمي ألين وايت، الذي أثار تجسيده لشخصية "بروس سبرينغستين" في فيلم "Deliver Me from Nowhere" ضجة إعلامية وجماهيرية واسعة.

 ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين دواين جونسون عن دوره في فيلم "The Smashing Machine"، وإيثان هوك عن دوره في فيلم "Blue Moon”، وجيسي بليمونز عن دوره في "Bugonia" للمخرج يورغوس لانثيموس.

