حنان مطاوع عن ترشيح فيلمها للأوسكار: طايرة من الفرح.. والفيلم رقيق

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وتحدثت حنان مطاوع عن تمثيل فيلمها " هابي بيرث داي" لمصر في جوائز الاوسكار .



وقالت حنان مطاوع :" لما سمعت كده كنت طايرة من الفرحة واللي عرفني منتج الفيلم ".



وأضافت: " الفيلم ده جميل ورقيق ومفيهوش استعراض وبحكي حدوتة طفلة عايزة تعمل عيد ميلاد ".

وتابعت حنان مطاوع :" الفيلم به إدانة للمجتمع القاسي والظالم وليس للطفلة أو الام في الفيلم، والام في الفيلم مش قادرة توفر طعام لابنتها أو تعملها عيد ميلاد .



