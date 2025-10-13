قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هجرة يمثّل السعودية رسميًا في سباق الأوسكار 2026

بوستر فيلم هجرة
بوستر فيلم هجرة

أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن اختيار الفيلم الروائي “هجرة” لتمثيل المملكة رسميًا في الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، عن فئة أفضل فيلم دولي، وذلك بعد عملية مراجعة دقيقة شملت عددًا من الأعمال السعودية المترشحة، بإشراف لجنة اختيار الفيلم السعودي المعتمدة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وأكدت الهيئة أن اللجنة تولّت دراسة الأفلام المتقدمة وفق المعايير الفنية التي تعتمدها الأكاديمية، قبل أن تتوصل بعد مداولات مكثفة إلى اختيار “هجرة” ليمثل السعودية في المنافسة الدولية. وقد تميزت دورة هذا العام بتنوع الإنتاجات المحلية وارتفاع المستوى الفني للمشاركات.

وسيدخل الفيلم سباق الأوسكار إلى جانب عشرات الأعمال من مختلف دول العالم، مرورًا بمراحل فرز متعددة تبدأ بإعلان القائمة الأولية ثم القائمة النهائية، وصولًا إلى إعلان الفائز بجائزة أفضل فيلم دولي خلال الحفل المقرر إقامته في مارس 2026 على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويُعد فيلم “هجرة” أحد أحدث الإنتاجات السينمائية السعودية التي تعكس ثراء الهوية الثقافية وتنوّع القصص المحلية، من خلال رؤية إخراجية للمخرجة شهد أمين وأداء متميز لمجموعة من المواهب السعودية الصاعدة إلى جانب أسماء بارزة في الساحة السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة ثلاث نساء سعوديات من أجيال مختلفة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة إثر اختفاء “سارة” في الطريق، لتبدأ الجدة والحفيدة رحلة بحث مؤثرة تكشف أسرارًا عائلية عميقة وتسلط الضوء على الفجوة بين الأجيال النسائية.

الأوسكار فيلم هجرة سباق الأوسكار

