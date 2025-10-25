مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد رافورد.

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من: كونيا في الدقيقة 24 وكاسيميرو في الدقيقة 34، بريان مبيومو (هدفين)في الدقيقة 61 و90+6.

وجاء هدفا برايتون عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 74 وكوستولاس في الدقيقة 3+90.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 16 ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 12 ليحتل المركز 12.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: دي ليخت، يورو، لوك شو

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

خط الهجوم: كونيا، سيسكو، مبيومو

وعلى مقاعد البدلاء تواجد عدد من النجوم، أبرزهم نصير مزراوي، كوبي ماينو، ماسون ماونت، ومانويل أوجارتي، في خيارات هجومية ودفاعية متنوعة قد يستعين بها المدرب في الشوط الثاني.

تشكيل برايتون

في المقابل، أعلن المدرب فابيان هيرزيلير تشكيل برايتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: ويفر، فان هيك، دانك، دي كويبر

خط الوسط: باليبا، أياري، روتر

خط الهجوم: مينتيه، ويلبيك، كاديوغلو