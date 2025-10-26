وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه عقد اجتماعًا اليوم السبت، مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد، بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومحسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد، وذلك لمناقشة ودعم خطط وبرامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، مساء اليوم السبت، أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد، وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن اللقاء تناول مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد، وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة.