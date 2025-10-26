بقلم الفريق مهندس كامل الوزير: المتحف المصري الكبير.. جسر يربط الماضي بالمستقبل

المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثري أو مشروعٍ ثقافي ضخم، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لعبقرية الإرادة المصرية التي توحّد بين التاريخ والتنمية، وبين الهوية والابتكار.

هذا المشروع العملاق هو أحد شواهد الجمهورية الجديدة التي تبني حاضرها على أسسٍ من العلم والتخطيط، وتستلهم من ماضيها المجيد روح الإصرار والعزيمة.

فنجاح المتحف لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرةُ جهدٍ وطنيٍّ ضخم امتد ليشمل تطوير البنية التحتية للنقل والطرق والموانئ، التي مكّنت من نقل آلاف القطع الأثرية بأعلى درجات الأمان، إلى جانب استثمار قدرات الصناعات الوطنية في تنفيذ مشروعٍ يليق بعظمة مصر، في مشهدٍ يجسد تكامل الصناعة والنقل والسياحة في خدمة الثقافة والاقتصاد.

إن المتحف المصري الكبير لا يُضاف فقط إلى رصيد مصر الحضاري، بل يُعد منارةً عالميةً جديدة تضيء طريق المستقبل، وتؤكد أن مصر، التي علمت البشرية معنى الحضارة، قادرة اليوم على أن تُلهم العالم من جديد بنموذجها في التخطيط والبناء والتنمية.

وهو أيضًا مرآةٌ لروح المصريين التي لا تعرف المستحيل، ورسالةٌ من وطنٍ صَنَع التاريخ ولا يزال يصنعه، ومن قلب الحضارة المصرية القديمة، نُطل اليوم على مستقبلٍ تصنعه سواعد المصريين، عنوانها أن الحضارة لا تُحفظ في المتاحف فقط، بل تُبنى كل يومٍ على أرضٍ تُنبت الإبداع والعمل.

إن التحدي بعد الافتتاح لا يقل أهمية عن الإنجاز ذاته، فالمسؤولية الآن أن نحافظ على هذا الصرح حيًّا نابضًا بالحضارة، مركز إشعاعٍ حضاريٍّ واقتصاديٍّ يربط بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، ويُترجم رؤية الدولة المصرية في بناء وطنٍ يليق بحضارته ويقود بإنجازاته.

