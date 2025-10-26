قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
مقالات

بقلم الفريق مهندس كامل الوزير: المتحف المصري الكبير.. جسر يربط الماضي بالمستقبل

كامل الوزير
كامل الوزير
أ ش أ

المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثري أو مشروعٍ ثقافي ضخم، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لعبقرية الإرادة المصرية التي توحّد بين التاريخ والتنمية، وبين الهوية والابتكار.

هذا المشروع العملاق هو أحد شواهد الجمهورية الجديدة التي تبني حاضرها على أسسٍ من العلم والتخطيط، وتستلهم من ماضيها المجيد روح الإصرار والعزيمة.

فنجاح المتحف لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرةُ جهدٍ وطنيٍّ ضخم امتد ليشمل تطوير البنية التحتية للنقل والطرق والموانئ، التي مكّنت من نقل آلاف القطع الأثرية بأعلى درجات الأمان، إلى جانب استثمار قدرات الصناعات الوطنية في تنفيذ مشروعٍ يليق بعظمة مصر، في مشهدٍ يجسد تكامل الصناعة والنقل والسياحة في خدمة الثقافة والاقتصاد.

إن المتحف المصري الكبير لا يُضاف فقط إلى رصيد مصر الحضاري، بل يُعد منارةً عالميةً جديدة تضيء طريق المستقبل، وتؤكد أن مصر، التي علمت البشرية معنى الحضارة، قادرة اليوم على أن تُلهم العالم من جديد بنموذجها في التخطيط والبناء والتنمية.

وهو أيضًا مرآةٌ لروح المصريين التي لا تعرف المستحيل، ورسالةٌ من وطنٍ صَنَع التاريخ ولا يزال يصنعه، ومن قلب الحضارة المصرية القديمة، نُطل اليوم على مستقبلٍ تصنعه سواعد المصريين، عنوانها أن الحضارة لا تُحفظ في المتاحف فقط، بل تُبنى كل يومٍ على أرضٍ تُنبت الإبداع والعمل.

إن التحدي بعد الافتتاح لا يقل أهمية عن الإنجاز ذاته، فالمسؤولية الآن أن نحافظ على هذا الصرح حيًّا نابضًا بالحضارة، مركز إشعاعٍ حضاريٍّ واقتصاديٍّ يربط بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، ويُترجم رؤية الدولة المصرية في بناء وطنٍ يليق بحضارته ويقود بإنجازاته.
 

المتحف المصري الكبير الجمهورية الجديدة كامل الوزير

