هل خلافات الأسرة السبب؟.. سر العنف المنتشر بين الأطفال والمراهقين حاليًا

قال خبير العلاقات الأسرية أحمد علام إن ظهور سلوكيات عنف بين أطفال في سن 13 عاماً يأتي نتيجة مركبة من عوامل داخل الأسرة وخارجها.

وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر قناة صدى البلد أن العامل الأول يكمن في تغيرات داخل الأسرة المصرية وانتشار مفاهيم مثل العنف الأسري التي لم تكن واضحة بنفس الشكل في الماضي.

وتابع أن هناك اعتداءات مباشرة على الأطفال من قبل الأبوين في بعض الأسر والتي تدفع الأطفال للتنفيس خارج المنزل، بينما أحياناً لا يرتبط سلوك العنف ببيئة منزلية عنيفة، بل بمصادر أخرى.

وأكد على دور الدراما التلفزيونية والمحتوى الذي يحمل مشاهد عنف، قائلاً إن قيود تفادي المشاهد +16 و+18 لم تعد فعّالة مع سهولة الوصول للمحتوى عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.