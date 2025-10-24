استشارية أسرية: المجتمعات تحتاج وعيا يفرّق بين انفتاح الفكر وانفلات السلوك

أكدت الدكتورة إسراء سمير، الاستشارية التربوية والعلاقات الأسرية، أن المجتمعات الحديثة بحاجة إلى وعي ناضج يفرق بين الانفتاح الفكري والانفلات الأخلاقي، مشيرة إلى أن الخلط بين الحرية والانفلات يؤدي إلى تشويه صورة الانفتاح الحقيقي.

الانفتاح الفكري: تقبّل الرأي الآخر

أوضحت سمير خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الانفتاح الفكري يعني تقبّل الرأي الآخر والانخراط الإيجابي في الحياة الاجتماعية والعمل والفكر دون المساس بالقيم والمبادئ.

الانفلات الأخلاقي: فقدان البوصلة

وبينت أن الانفلات الأخلاقي هو فقدان المعايير وضياع القيم التي تضبط السلوك العام، محذرة من أن عدم التفرقة بين الانفتاح والفوضى قد يؤدي إلى تدهور السلوك المجتمعي.

دور الأسرة والتعليم والإعلام

وأشارت إلى أن المجتمعات الواعية هي التي توازن بين التطور والانفتاح من جهة، والحفاظ على الهوية والثوابت من جهة أخرى، مؤكدة أن الأسرة والتعليم والإعلام لهم دور أساسي في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للحرية والانفتاح الواعي.