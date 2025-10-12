استشاري علاقات أسرية: الحب وحده لا يكفي لنجاح الزواج.. ونموذج القدوة غائب عن البيوت

أكد يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، أن الحب هو بداية التفاهم في العلاقات، لكنه لا يُعد العامل الوحيد لاستمرار الزواج، مشيرًا إلى أن العلاقة تحتاج إلى عدة عوامل أخرى لاستكمال "الرحلة".

وأضاف فؤاد، خلال لقائه على قناة صدى البلد: "الحب حاجة لطيفة جدًا، بس مش هو ده اللي هيخلي فيه تفاهم طول الوقت، مش هو ده اللي هيخلينا نعيش الحياة بتاعتنا، مع الحياة الواقعية الحب بيتركن على جنب وبيظهر حاجات تانية كتير، ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهارده".

وأوضح: "دلوقتي بنسمع كلام كتير إن الجواز عن حب هو اللي بيعيش، وفي ناس بتقول لأ الجواز صالونات هو اللي بيعيش، وكل الناس بقت بتفتكس ظروف الناس وتفتكس العلاقات دي هتنجح وهتكمل ولا لأ، وبتلاقي فيه تنظير في الموضوع".

وشدد على أن الخلل يعود إلى أن "الفترة دي ما بقيناش نشوف في بيوتنا النموذج بتاع الزوج أو الزوجة، فبنروح ندور برا، ما أنا عايزة دور برا بقى، ما أنا بقيت شايفة النموذج في البيت مش هو ده اللي أنا بحلم به، بدليل إن أنا ببص برا، بدليل إن ده بيلفت نظري، زمان كان إيه؟ بيقولك: أنا زي أبويا في الحتة دي، أنا زي أمي، أنا عايز زي أمي في الحتة دي.. ما فيش النهاردة حد بيختاروا الاختيار ده".