بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
ضبط 410 كجم كبدة وسجق مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
نجم الزمالك السابق: جون إدوارد ناجح حتى الآن.. والخسارة توجع كل من ينتمي للنادي
أسامة نبيه: الانفعالات بين اللاعبين طبيعية.. والعقوبات لضبط الانضباط داخل المنتخب
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استشاري علاقات أسرية: الحب وحده لا يكفي لنجاح الزواج.. ونموذج القدوة غائب عن البيوت

الزواج
الزواج
هاني حسين

أكد يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، أن الحب هو بداية التفاهم في العلاقات، لكنه لا يُعد العامل الوحيد لاستمرار الزواج، مشيرًا إلى أن العلاقة تحتاج إلى عدة عوامل أخرى لاستكمال "الرحلة".

وأضاف فؤاد، خلال لقائه على قناة صدى البلد: "الحب حاجة لطيفة جدًا، بس مش هو ده اللي هيخلي فيه تفاهم طول الوقت، مش هو ده اللي هيخلينا نعيش الحياة بتاعتنا، مع الحياة الواقعية الحب بيتركن على جنب وبيظهر حاجات تانية كتير، ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهارده".

وأوضح: "دلوقتي بنسمع كلام كتير إن الجواز عن حب هو اللي بيعيش، وفي ناس بتقول لأ الجواز صالونات هو اللي بيعيش، وكل الناس بقت بتفتكس ظروف الناس وتفتكس العلاقات دي هتنجح وهتكمل ولا لأ، وبتلاقي فيه تنظير في الموضوع".

وشدد على أن الخلل يعود إلى أن "الفترة دي ما بقيناش نشوف في بيوتنا النموذج بتاع الزوج أو الزوجة، فبنروح ندور برا، ما أنا عايزة دور برا بقى، ما أنا بقيت شايفة النموذج في البيت مش هو ده اللي أنا بحلم به، بدليل إن أنا ببص برا، بدليل إن ده بيلفت نظري، زمان كان إيه؟ بيقولك: أنا زي أبويا في الحتة دي، أنا زي أمي، أنا عايز زي أمي في الحتة دي.. ما فيش النهاردة حد بيختاروا الاختيار ده".

الزواج اخبار التوك شو استشاري الصحة النفسية العلاقات الأسرية

