زوجت نفسي بعقد رسمي وبدون ولي فهل زواجي صحيح .. عطية لاشين يرد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تقول فيه إحدى المتابعات: "تزوجت على غير علم من أهلي وبدون حضورهم، وعقدت على نفسي، فقيل لي إن زواجي باطل، فهل هذا صحيح؟".

وأجاب د. لاشين قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نؤكد أن الله عز وجل قال في كتابه: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف)، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)".

وأوضح د. لاشين، أن الله خلق الرجال والنساء في تكامل، لا تضاد فيه ولا صراع، وجعل لكل منهما خصائص ومهام تناسب فطرته، وبين أن الولاية في الزواج حق من حقوق المرأة يحفظها، لا سلطة تقيّدها، مضيفًا أن الأصل عند جمهور العلماء أن الولي ركن أساسي في عقد الزواج، سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا.

وأكد أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على المذهب، يرون أن الزواج الذي يتم بدون ولي هو زواج باطل شرعًا، مستندين إلى عدد من الأدلة الشرعية والعقلية، منها قوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي).

كما استدل بما رواه أبو هريرة أن النبي قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).

وأشار د. لاشين إلى أن العقل يرفض أن تباشر المرأة عقد زواجها بنفسها، نظرًا لغلبة العاطفة على قراراتها، واحتمال انخداعها بمن يعبث بها ويستغل ضعفها، مؤكدًا أن الشريعة منعت المرأة من تولي عقد زواجها صيانة لها وحفظًا لكرامتها.

واختتم بأن الرأي الذي يراه راجحا هو رأي جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهو أن الزواج بدون ولي زواج باطل، لأنه يفتح باب التسيب والانحلال، ويحمل بذور فشله منذ لحظة بدايته، كما هو الحال في الزواج العرفي أو السري.